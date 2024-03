Armengol rechaza inhibirse al calificar la comisión de investigación sobre contratos en pandemia, como pedía el PP

Los 'populares' se han abstenido de participar en esta votación del órgano de gobierno de la Cámara



MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha rechazado este martes la petición del PP de que no participara en la votación que ha tenido lugar en la Mesa para dar el visto bueno a la comisión de investigación sobre los contratos de compra de material sanitario en pandemia que ha impulsado el PSOE.

Según han explicado fuentes parlamentarias, la presidenta ha argumentado que no pensaba inhibirse, entre otras cosas, porque es partidaria de que el Congreso abra pesquisas por esta cuestión y ha votado a favor.

Ante esta negativa, ha sido el PP el que ha preferido no participar en una votación que finalmente se ha saldado con la calificación de la iniciativa registrada por el PSOE tras el estallido del 'caso Koldo'. El texto ha recibido el aval de socialistas y Sumar, que tienen mayoría en el órgano de gobierno.

Después, en rueda de prensa, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado ha defendido la posición de sus representantes en la Mesa: "Creemos que la señora Armengol no puede votar sobre una comisión de investigación que finalmente debiera investigarla a ella como una de las partes de esta trama", ha indicado.

PONER EL ZORRO A CUIDAR LAS GALLINAS

Y es que, a su juicio, "no es razonable poner al zorro a cuidar de las gallinas" y eso es lo que, desde su punto de vista, pretende hacer el PSOE promoviendo esa comisión de investigación.

El PSOE y Sumar han achacado la decisión del PP de no participar en esa votación de la Mesa a que no se han atrevido a votar en contra de la investigación, pero a la vez temen que lo que se analice en esa comisión les acabe salpicando.

"Mucho pedir explicaciones a los demás, pero cuando se trata de abrir una investigación prefieren no lo apoyan. Igual piensan que no van a salir bien parados", ha dicho en rueda de prensa el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, para quien esto es una "una muestra más" de lo de "ver la paga en el ojo ajeno, pero no en el propio".

"Han hecho una pirueta extraña, porque estaban presenten pero han querido hacer constar que no han votado", ha comentado, por su parte en otra comparecencia el secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello, de Sumar, quien considera que el PP "sabe que seguramente van a aparecer implicaciones de su partido que están intentando esconder por todos los medios".