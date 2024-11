Armengol retira del Diario del Congreso elogios de Vox al franquismo y avisa que no tolerará apología de la dictadura

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha avisado este miércoles de que no va a tolerar que se haga "apología del franquismo" en la Cámara y ha ordenado retirar del Diario de Sesiones los elogios a la dictadura que pronunció el pasado martes el dirigente de Vox Manuel Mariscal.

El diputado de Vox por Toledo aprovechó su intervención en el debate previo a la votación del nuevo presidente de RTVE para señalar que "gracias a las redes sociales" muchos jóvenes "están descubriendo que la etapa posterior a la Guerra Civil no fue una etapa oscura" como a su juicio "vende" el Gobierno", sino "una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional".

Armengol ha pedido "disculpas" al hemiciclo porque no pudo oír esas palabras en el momento en que fueron pronunciadas y ha explicado que tras visualizarlas ha llegado a la conclusión de que no son "aceptables" y por eso ha ordenado su retirada. En realidad los comentarios no se eliminarán sino que se pondrán entre corchetes en el Diario de Sesiones con una llamada explicando que fueron censuradas por la Presidencia.

La presidenta ha anunciado su decisión tras el debate de una propuesta de Vox para derogar la Ley de Memoria Democrática, ha anunciado que iba a ordenar su retirada y ha aprovechado para avisar de que va a "admitir" que se haga "apología del franquismo y discursos de odio" en la Cámara.

"Hago la advertencia a todos los diputadas y diputados de que no pueden hacer apología del franquismo, que fue una dictadura que causó terror, asesinatos y odio en nuestro país y que esta casa está precisamente para garantizar la democracia y los derechos de todas y de todas", ha explicado.