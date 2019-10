Arrimadas afirma que el "acoso" a los funcionarios en Cataluña es constante aunque no se vea en vídeos

Publicado 10/10/2019 14:50:51 CET

Pide al Gobierno de España que "deje de decir que hay normalidad" en Cataluña

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha afirmado este jueves que el "acoso" a los funcionarios y empleados públicos en Cataluña por parte de independentistas es constante aunque muchas de estas situaciones no se graben en vídeo, como sí se hizo en el caso de un centro médico de Barcelona.

"Este tipo de acosos son constantes. En este caso hemos tenido un vídeo que lo demuestra, pero el acoso a profesores, a médicos, a funcionarios, es constante", ha declarado durante su asistencia a una manifestación en Madrid por el sector del olivar.

Arrimadas se ha referido así a las imágenes, difundidas por el Moviment Identitari Català, en las que se ve a varias personas en un centro médico público de Barcelona recriminando al gerente que una doctora atendiera en castellano, y no en catalán, a una paciente.

"SE VIOLAN DERECHOS" A DIARIO

Según la dirigente de Cs, en Cataluña "la realidad no siempre es tan visible" como en este caso. "No están todos los días dando golpes de Estado, pero sí que se violan todos los días los derechos de mucha gente", ha asegurado.

Según ha señalado, muchos funcionarios consideran que "tienen que estar callados", o que deben "hacer el minuto de silencio" por los presos independentistas juzgados por el 'procés', y también los hay que "tienen que trabajar con todo lleno de lazos amarillos".

En lo que respecta a la sanidad pública, Arrimadas considera que cuando una persona se encuentra mal o enferma, lo que quiere es ser atendida por "el mejor médico", no por quien "mejor habla catalán".

La cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso por Barcelona en las próximas elecciones generales considera que este tipo de situaciones para los funcionarios son un "sinsentido". Por ello, ha pedido al Gobierno de España que "deje de decir que hay normalidad" en Cataluña.

Además, ha afirmado que su partido sigue siendo "la voz de todos esos que no tienen voz y de los que quieren normalidad en Cataluña", la alternativa al "sanchismo que sigue mirando para otro lado".

PROTESTAS ANTE LA FUTURA SENTENCIA DEL 'PROCÉS'

Por otro lado, Arrimadas se he referido a las protestas y marchas que las asociaciones independentistas están preparando para cuando se conozca la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del proceso independentista de 2017.

"La semana que viene, pase lo que pase, va a haber mucha gente que va a tener miedo de salir a la calle", ha indicado, avanzando las dificultades que puede haber para que los catalanes acudan al trabajo o lleven a sus hijos al colegio.

Igualmente, ha apuntado que la Conselleria de Sanidad de la Generalitat probablemente volverá a llamar a los pacientes para que no acudan a las citas médicas que tengan programadas esos días.

"Va a haber mucha gente que no va a poder hacer una vida normal" y, ante eso, los "constitucionalistas" deben estar "unidos" y el Gobierno de Pedro Sánchez "tiene que garantizar la libertad y no puede decir que no hay ningún problema en Cataluña", ha subrayado.