Arrimadas afirma que Cs no bajará la guardia en la defensa del sistema democrático en el estado de alarma

Cs pregunta a Bruselas si pedirá información al Gobierno sobre indicios de que limita "la libertad de expresión y el pluralismo político"

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Ciudadanos y portavoz en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha afirmado este lunes que su partido no bajará la guardia en la defensa del sistema democrático en España durante el estado de alarma decretado por la crisis del coronavirus y se asegurará de que el Gobierno ciñe su actuación a lo que está contemplado en estas circunstancias.

"No debemos bajar la guardia en lo que a nuestro sistema democrático se refiere", ha declarado en una rueda de prensa telemática tras la reunión del Comité Permanente de Cs. Aunque cree que "era necesario aprobar el estado de alarma", sostiene que hay "algunos límites que no se pueden traspasar", y por eso la formación naranja vigilará que "no se invadan algunas cuestiones que no están protegidas" por esa figura constitucional.

Así se ha pronunciado Arrimadas sobre el escrito en el que un grupo de juristas instan al Defensor del Pueblo a impugnar ante el Tribunal Constitucional los reales de decretos dictados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para declarar el estado de alarma por la pandemia. Denuncian la "inconstitucionialidad" de toda esta normativa que, a su juicio, procede a "la mayor suspensión de derechos fundamentales en la historia de nuestra democracia".

GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y LA INFORMACIÓN

Al hilo de esto, la líder de la formación naranja ha indicado que han llevado al Parlamento Europeo la necesidad de que en España "se recupere el nivel de transparencia e información" que había antes de la crisis sanitaria, pues consideran que el estado de alarma no debe implicar una menor exigencia al Gobierno en este aspecto.

Concretamente, Ciudadanos critica que, con motivo del estado de alarma, Gobierno haya suspendido los plazos de respuesta a las solicitudes de información que llegan al Portal de Transparencia, y ha preguntado a la Comisión Europea si cree que esto es "compatible con los valores de democracia abierta y transparencia propios de la UE".

Además, este lunes Cs ha registrado otra pregunta dirigida al Ejecutivo comunitario para saber "si tiene previsto reclamar al Gobierno de España información sobre los indicios que apuntan a que el estado de alarma se está utilizando para reducir la libertad de expresión y el pluralismo político".

El partido naranja relaciona esta cuestión con las declaraciones del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, que el pasado domingo dijo en rueda de prensa que, en el marco de la lucha contra los bulos en Internet, el Instituto Armado trabaja para "minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno".

Según Cs, esta afirmación "ha despertado gran preocupación por las acciones que podría estar tomando el Gobierno de España y el presunto menoscabo que estas tendrían en la calidad democrática de la acción gubernamental".

EVALUAR EN LA EUROCÁMARA POSIBLES MALAS PRÁCTICAS

La vicepresidenta de la comisión parlamentaria de Libertades Civiles, Maite Pagazaurtundua, ha preguntado también a la Comisión Europea "si cree que el uso de la Guardia Civil o de las Fuerzas de Seguridad del Estado para atacar el derecho a la libertad de expresión cumple los criterios del Estado de Derecho".

Desde su punto de vista, en el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos "hay una banalización del pluralismo político". "En un Estado de Derecho democrático, los derechos fundamentales, la libertad de expresión y la crítica a los gobiernos no están en suspenso nunca, ni tan siquiera bajo el estado de alarma", ha advertido.

Por esta razón, el grupo Renovar Europa, al que pertenece Cs en la Eurocámara, ha solicitado la creación de una comisión especial cuando termine la crisis del coronavirus para evaluar posibles malas prácticas. "Tenemos que estar siempre muy vigilantes de que no haya ningún exceso por parte de los poderes públicos en lo que se refiere al seguimiento o a la censura de la crítica política", ha subrayado Pagazaurtundua.

En relación con las palabras del general Santiago, Arrimadas ha dicho que "no son suficientes" las explicaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que lo atribuyó a un "lapsus". Cs ha solicitado que ambos comparezcan en la comisión de Interior del Congreso para así "despejar toda duda", pues considera que "no se puede despachar diciendo que es un error".

"No podemos permitir que el Gobierno intente utilizar a la Guardia Civil para sus fines electoralistas o partidistas", ha afirmado antes de expresar el reconocimiento de Cs a todos los agentes del Cuerpo.

La líder la formación naranja ha manifestado su preocupación al señalar que la afirmación "muy grave" del mando de la Guardia Civil se une a la pregunta "capciosa" sobre el control de los bulos en la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas y a la "obsesión del Gobierno por perseguir determinadas informaciones".

"FALSAS ACUSACIONES" DE PODEMOS

Por otro lado, ha arremetido contra Podemos por haber hecho "falsas acusaciones" contra Ciudadanos diciendo que el viernes pasado los eurodiputados del PP y de Cs votaron en contra de la mutualización de la deuda en Europa para hacer frente a la crisis del coronavirus.

"Podemos es especialista en atacar con mentiras a otros partidos, pero me parece que quedaron bastante en ridículo porque todo el mundo sabe, y hasta el PSOE lo reconoce, que lo que se votó en el Parlamento Europeo es una solución que hablaba de mutualizar, de hacer conjunta la deuda que se genere ahora, no la anterior", ha explicado.

El partido naranja pide a Sánchez que, en la cumbre de líderes europeos del próximo jueves, exija precisamente lo que se aprobó en la Eurocámara, donde se hizo "un ejercicio muy importante de consenso", según ha destacado Arrimadas.

Según el documento que prepara el Gobierno, España aboga por crear un fondo de hasta 1,5 billones de euros para relanzar la economía comunitaria tras la pandemia del Covid-19 que estaría financiado con deuda perpetua emitida por instituciones europeas y sería distribuido entre los Estados miembros a través de trasferencias directas y no de préstamos que habría que devolver.

Tras publicar 'El País' esta información, el líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha celebrado que el Ejecutivo "asuma en Europa la posición planteada por Cs".

Arrimadas ha defendido que la deuda de los países generada por el coronavirus debe estar "respaldada por Europa" porque la crisis va a afectar a toda la región, y también ha reclamado que la UE haga "una apuesta por la liquidez y la solvencia" y acuerde "un plan de inversiones conjuntas".