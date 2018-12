Arrimadas dice que Torra "tiene alergia a los derechos y libertades" de la Constitución

Publicado 30/11/2018 14:58:22 CET

BARCELONA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha asegurado este viernes que si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no asiste a los actos de conmemoración del 40 aniversario de la Constitución es porque "tiene alergia a los derechos y libertades" recogidos en la Carta Magna.

"A mí no me sorprende esta decisión de no ir a los actos de la Constitución", ha dicho en rueda de prensa en el Parlament, donde ha acusado a Torra de querer acabar con las garantías de los catalanes que recoge el texto constitucional.

"No le gustan los derechos y libertades que están en la Constitución. Prefiere escoger a dedo a los jueces o limitar derechos a los catalanes", en referencia a las iniciativas que el independentismo llevó al Parlament en otoño de 2017.

Torra ha anunciado por carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor; al del Senado, Pío García-Escudero, y a la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, que no participará en los actos del 40 aniversario de la Constitución alegando que "se ha convertido en una cárcel para la libertad de expresión".

Arrimadas le ha replicado que aviva el conflicto y no representa a todos los catalanes --"Estamos en una situación de conflicto institucional provocada por el nacionalismo", ha dicho--, y ha vinculado la apuesta de algunos dirigentes políticos por el soberanismo a casos de corrupción.

"Algunos se volvieron independentistas de golpe para tapar la corrupción", y ha recordado que esta semana Fiscalía ha pedido el ingreso en prisión del exdiputado de CDC Oriol Pujol y se investiga a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) por supuestas irregularidades en la contratación durante la etapa de Laura Borràs, actual consellera de Cultura.

Ante esta situación, ha criticado que "Torra de corrupción no quiere ni hablar, prefiere hablar del 'España nos roba' antes que de 'los corruptos nos roban'".