Asamblea Extremadura puede convocar cuantas investiduras crea oportunas en el plazo de 2 meses si la de Vara es fallida

MÉRIDA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La fecha elegida del 5 y 6 de julio para la investidura del candidato socialista, Guillermo Fernández Vara, abrirá el plazo para evitar la repetición electoral, ya que, en el caso de que se convierta en fallida, la Presidencia de la Asamblea de Extremadura puede convocar cuantas sesiones de investidura crea oportunas en el plazo de dos meses desde que se celebre la primera votación.

Según el propio Estatuto de Extremadura, en el caso de que Vara no obtenga mayoría en la primera votación, se procederá a una nueva votación cuarenta y ocho horas después de la primera en la que se requerirá mayoría simple.

El procedimiento podrá repetirse, con los mismos o diferentes candidatos, cuantas veces lo considere oportuno la presidenta de la Asamblea. Si en el plazo de dos meses a partir de la primera votación ninguno de los candidatos hubiera sido elegido, la Asamblea quedará disuelta y el Presidente de la Comunidad Autónoma en funciones procederá a convocar nuevas elecciones.

CRÍTICAS DEL PP

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha criticado que la presidenta de la Asamblea ha hecho "el último

servicio al sanchismo" y al PSOE al convocar el pleno de investidura de Guillermo Fernández Vara para los días 5 y 6 de julio, ya que será una investidura "fallida" y "un sainete", por lo que cree que "se está utilizando la Asamblea de Extremadura como una herramienta para el bombo y platillo del Partido Socialista".

"Lo que ha hecho hoy la señora Martín como presidenta de la Asamblea es el último servicio al sanchismo, el último servicio al Partido Socialista. Porque lo que vamos a vivir aquí la semana que viene no va a ser una investidura, va a ser un sainete que va a servir al Partido Socialista para abrir la campaña electoral de las elecciones generales", ha espetado el portavoz 'popular' que ha reprochado a la presidenta del parlamento regional que no cumpla los tiempos porque "lo único que le importan son sus tiempos".

En una rueda de prensa convocada tras conocerse las fechas de la investidura, Sánchez Juliá ha recalcado que Fernández Vara no cuenta con apoyos de ningún grupo parlamentario, mientras que en la ronda de contactos de ayer el PP puso de manifiesto que "existía la voluntad de dialogar por llegar a un acuerdo para ofrecer a los extremeños el gobierno que se merece", en alusión a las declaraciones de la presidenta del PP, María Guardiola, que pidió tiempo para llegar a ese acuerdo.

Así, Sánchez Juliá ha reprochado a la presidenta de la Asamblea que diga que está cumpliendo "escrupulosamente" el reglamento de la cámara cuando, según ha explicado, en el artículo 234 se recoge que desde la Constitución de la Asamblea existen 15 días para que la presidenta de la Asamblea, tras las consultas, proponga un candidato.

Ese plazo para proponer el candidato finaliza el 11 de julio, por lo que los 'populares' creen que Blanca Martín "no tiene ninguna excusa para no haber ofrecido ese tiempo que se ha pedido por parte de los grupos para poder seguir dialogando y que en Extremadura haya una investidura de verdad que dé a los extremeños un gobierno

estable".

Además, el reglamento también dice que ese debate de investidura se podrá celebrar a los 15 días siguientes, es decir, 15 días más de tiempo desde la propuesta del candidato, por lo que habría tiempo para llegar a acuerdos y sumar mayorías ya que, según el PP, "lo que le dijeron los extremeños al señor Fernández Vara es que no quieren que siga siendo el presidente de los extremeños y el propio Guillermo Fernández Vara la noche electoral lo asumió y se despidió de todos los extremeños".

"Hoy, con esta decisión por parte de la presidenta de la Asamblea, que no ha contestado, como he dicho, a la petición de los grupos de tiempo para seguir hablando, propone una investidura fallida, propone un candidato sin apoyo porque de cuatro grupos parlamentarios, ningún grupo ha mostrado el apoyo al señor Fernández Vara y desecha la opción del diálogo y de que en Extremadura se siga hablando para cumplir el mandato de los extremeños y que los extremeños tengan el gobierno que se merecen", ha insistido el portavoz.

A la pregunta de si el hecho de que el Grupo Socialista haya hecho ya el registro formal de esa candidatura supone poner en marcha el calendario, Sánchez Juliá ha insistido en que la presidenta tiene que abrir consultas con los portavoces o presidentes de los grupos dentro de esos 15 días de la constitución de la Asamblea y ella puede proponer un candidato que pueda tener los apoyos "para que sea una investidura real", para "que tengamos en Extremadura una investidura con presidente, no una investidura para el reloj del Partido Socialista", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que Unidas Podemos también dijo ayer que no iba a apoyar una investidura sin un acuerdo con el PSOE, por lo que "lo razonable hubiese sido que la presidenta de la Asamblea se hubiese plegado al diálogo, hubiese ofrecido que los grupos parlamentarios pudiesen hablar para que la política extremeña fuese útil y la investidura tuviese un presidente o una presidenta y un gobierno".

"Ahora lo que vamos a tener es un sainete, un teatro la semana que viene, en tres sesiones, una de tarde y dos de mañana donde vamos a ver a un Fernández Vara que va a ser rechazado por la Asamblea de Extremadura y vamos a volver al punto de inicio. Creo que si queremos que la política valga la pena, el diálogo tiene que valer la pena", ha indicado el portavoz regional del PP que ha reprochado a la presidenta de la Asamblea que no haya optado por ese diálogo sino por plegarse a los intereses del Partido Socialista".

NEGOCIACIONES CON VOX

Respecto a las negociaciones del PP con Vox para llegar a un posible acuerdo de gobierno, Sánchez Juliá ha insistido en que los 'populares' están trabajando "para que Extremadura tenga el gobierno que se merece".

"Nosotros vamos a seguir trabajando para que Extremadura tenga ese gobierno. Lo que queremos es que también desde la Presidencia de la Asamblea se tenga también esa imparcialidad y se mire por el verdadero objetivo que es el interés general y el beneficio de los extremeños y no por el tiempo que le interesa al señor Fernández Vara", ha recalcado.

Precisamente tanto la presidenta de la Asamblea como el PSOE justifican la decisión de la convocatoria del pleno de investidura en que ha pasado un mes de las elecciones y que el PP y Vox han tenido tiempo para hablar y negociar, pero Sánchez Juliá ha insistido en que había de tiempo hasta el 11 de julio para los grupos puedan y la propuesta fuese de un candidato con apoyo de un grupo parlamentario.

"He decidido que no hay tiempo, he decidido que no se habla, he decidido que tiene que ser el señor Fernández Vara sin ningún tipo de apoyo. Ella (Blanca Martín) ha decidido que Extremadura tenga un sainete de investidura", ha ironizado.