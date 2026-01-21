Así han votado los partidos españoles en el Parlamento Europeo sobre Mercosur

Sesión plenaria en el Parlamento Europeo - ALAIN ROLLAND

BRUSELAS 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los eurodiputados de Vox y de formaciones españolas de izquierda como Sumar, ERC y BNG han apoyado este miércoles en Bruselas la propuesta de denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que retrasará su tramitación, mientras que los de PP, PSOE, PNV y los dos elegidos en la lista de Se Acabó La Fiesta (SALF) que encabezó Alvise han votado en contra de esa iniciativa en el Parlamento Europeo.

La propuesta de pedir un dictamen jurídico sobre el tratado al Alto Tribunal Europeo, formulada por grupos de izquierda ante las dudas por la compatibilidad del derecho comunitario, ha salido adelante con una diferencia de apenas diez votos de diferencia.

En concreto, se ha aprobado con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones; mientras que ha decaído una segunda propuesta similar, esta vez avalada por la ultraderecha de Patriotas por Europa, que ha sido rechazada por 225 votos a favor, 402 en contra y 13 abstenciones.

En la práctica, esta resolución implica la suspensión del proceso de ratificación del pacto, pero no necesariamente de su aplicación provisional, que depende de la Comisión Europea.

Entre los eurodiputados españoles, los de Vox han secundado la iniciativa, al igual que los eurodiputados de Sumar Estrella Galán y Vicent Marzá (afiliado a Compromís y adscrito al grupo Los Verdes), así como las parlamentarias del BNG y ERC, Ana Miranda y Diana Riba, respectivamente.

PODEMOS, BILDU NO VOTAN, PERO APOYAN LA DENUNCIA

Según el recuento de sufragios recopilado por la Eurocámara, recogido por Europa Press, no han emitido voto ni las eurodiputadas de Podemos, Irene Montero e Isa Serra, ni Jaume Asens (Comunes) por el lado del Sumar.

Eso sí, Montero ha trasladado su apoyo a la iniciativa en la red social 'X' y ha celebrado que el Parlamento Europeo paralice el acuerdo con Mercosur, que a su juicio "significa reventar el campo para que ganen las grandes empresas". En términos similares se ha expresado Asens al espetar que este convenio huele a "ilegalidad" y avisa que Europa no puede saltarse sus normas por cuestiones geopolíticas

Tampoco ha votado el representante de Bildu, Pernando Barrena, que está de baja, aunque forma parte de Left, promoptor de la iniciativa.

ALVISE NO ESTABA EN LA VOTACIÓN

Por su parte, el líder de SALF, Alvise Pérez, tampoco estaba en Bruselas, pero sus dos compañeros de lista, Nora Junco y Diego Solier, que se han desmarcado de él e incluso le han denunciado en el Supremo por hostigamiento en redes sociales, han votado en contra de la denuncia y han apoyado seguir adelante con el tratado.

Estos dos eurodiputados, que secundaron la Fundación Atenea de Iván Espinosa de los Monteros, se integraron en el grupo parlamentario Conservadores y Reformistas Europeos que lidera el partido Hermanos de Italia de la primera ministra italiana Georgia Meloni, que finalmente acabó refrendando el acuerdo con Mercosur.

A favor de la legitimidad del Tratado y en contra de denunciarlo en la Justicia europea se han pronunciado también los eurodiputados del PP y del PSOE, así como la representante del PNV, Oihane Agirregotia.