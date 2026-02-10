Asociación de Diplomáticos alerta a Sánchez de que la regularización de migrantes agravará la sobrecarga en consulados

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha enviado una nueva carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para advertirle de la "situación alarmante" del Servicio Exterior, principalmente en lo que se refiere a falta de personal en la red consular, incidiendo en el impacto que tendrá la recién aprobada regularización de migrantes en la sobrecarga a la que ya se enfrenta el mismo.

En su misiva, la segunda que envían al presidente tras la remitida a finales de octubre y a la que ha tenido acceso Europa Press, sostienen que dada la importancia que confiere el presidente a la política exterior seguramente "estará interesado" en que tanto el Ministerio de Exteriores como el Servicio Exterior "ejecuten sus directrices y contribuyan a alcanzar los objetivos asignados". Sin embargo, alertan, "la situación es alarmante".

Como han venido haciendo desde hace tiempo, inciden en "el estado de la red consular, ya infradotada cuando a principio de siglo había un millón de españoles en el extranjero y, ahora, gravemente insuficiente al tener que atender a tres millones, sin incremento de recursos".

LEY DE MEMORIA Y REGULARIZACIÓN

En este sentido, desde la ADE subrayan la dificultad que entraña tener que procesar las 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad que se han recibido por la Ley de Memoria Democrática y llaman la atención sobre el hecho de que "la sobrecarga de trabajo" va a aumentar "muy próximamente" debido al proceso de regularización de inmigrantes, ya que "generará solicitudes de reagrupación familiar de sus cónyuges e hijos, que también tramita la red consular".

"El volumen de trabajo aumenta considerablemente y sin cesar, generando amplia insatisfacción e incomprensión entre los colectivos usuarios de estos servicios, que reclaman sus derechos", sostienen desde la asociación, mayoritaria entre los miembros de la Carrera Diplomática.

Asimismo, denuncian que "muchas embajadas tampoco ven cubiertas sus necesidades mínimas de personal" mientras que en lo que se refiere a "los bienes inmuebles, numerosos edificios se encuentran en un lamentable estado de deterioro, tras años sin las inversiones imprescindibles para su conservación, que se han ido postergando por falta de presupuesto", llegando en algunos casos a constituir "un riesgo" tanto para empleados como para usuarios.

También el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación "padece de una acuciante falta de personal, con direcciones y subdirecciones generales muy infradotadas a pesar de ser relevantes para la seguridad del país", en un momento en que "el mundo se encuentra en un escenario geopolítico complejo, con profundas transformaciones", que requieren "quizá más que nunca" un refuerzo de "nuestra política exterior para defender nuestros valores e intereses".

SIN AVANCES SOBRE EL REGLAMENTO

Por otra parte, la ADE informa al presidente del Gobierno de que pese a que en la respuesta a su primera carta su jefe de gabinete les animó a tratar la cuestión de la vigencia del Reglamento de la Carrera Diplomática, que data de 1955 y tiene "elementos franquistas", con el subsecretario del Ministerio de Exteriores, Xavier Martí, este no les ha prestado atención.

"Se negó incluso a proporcionarnos el proyecto de reglamento" cuya tramitación administrativa urgente fue aprobada en el Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2022, añade la asociación, que pide a Sánchez que se le facilite dicho proyecto.

Así las cosas, la ADE concluye su carta asegurando a Sánchez que "la gran mayoría de los diplomáticos españoles" están "profundamente preocupados con el anómalo funcionamiento del Ministerio de Asuntos Exteriores, anquilosado y disfuncional, que no está respondiendo a las necesidades de los ciudadanos españoles ni a las exigencias de nuestro tiempo".

Por ello, concluyen confiando en que su exposición sobre "la gravedad de la situación" permita que "se puedan tomar cuanto antes las oportunas medidas para corregirla".