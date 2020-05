Asociación Fiscales condena el cese de los Cobos: "es una advertencia del Gobierno a la juez y a los investigadores"

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha condenado sin reservas este miércoles el cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por parte del Gobierno y apunta que se trata de "una clara advertencia a la juez y a los investigadores" que investigan la incidencia de la celebración de la manifestación del 8-M en Madrid en la expansión de la pandemia por Covid-19.

En un comunicado recogido por Europa Press, la APIF indica que si bien a lo largo de los años se han producido presiones de diversos gobiernos a funcionarios investigadores, el caso actual "reviste especial gravedad" dadas las circunstancias y la importancia de los hechos.

En este sentido, entienden que puesto que la investigación en curso de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 Carmen Rodríguez-Medel afecta al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y por tanto "es sensible para el propio Gobierno" era de exigir "prudencia para no realizar ninguna actuación que entorpezca la investigación".

"Si la investigación es o no correcta, debe ser el juez quien la valore, no el Gobierno, que en éste caso además parece afectado por la misma", incide la asociación de fiscales, para luego añadir que ese extremo no se ha respetado.

Por último, desde APIF añaden que produce "una rara sensación" que el ministro del Interior diera explicaciones sobre el cese de Pérez de los Cobos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al tiempo que anunciaba "una subida de sueldo a todos los guardias civiles. "Lo burdo de la maniobra de distracción no empaña nuestra satisfacción de que los guardias civiles vean satisfechas sus justas reclamaciones", finalizan.