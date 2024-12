Asociación de Fiscales ve "preocupante" que se "vincule" la Fiscalía al Gobierno y critica el "silencio" de García Ortiz

Considera "necesario" un comunicado "explicando sin matices su posición neutral y su independencia respecto del ejecutivo"

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Fiscales (AF) ha asegurado este lunes que ve "preocupante" que se "vincule" la Fiscalía General al Gobierno y critica el "silencio" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "Es necesario --aquí sí-- un comunicado dirigido a toda la sociedad explicando sin matices su posición neutral y su independencia respecto del Ejecutivo", ha manifestado.

Así se ha pronunciado la asociación mayoritaria de fiscales en un comunicado, recogido por Europa Press, en el que recuerda la declaración institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del pasado 20 de diciembre, cuando expresó la "confianza" del Gobierno en "su fiscal general".

Tras destacar el "posesivo" 'su', la AF ha incidido en que "nuevamente para el presidente del Gobierno el Ministerio Fiscal no es una institución autónoma, de raíz constitucional y ajena al partidismo político, sino que coloca al fiscal general del Estado dentro del propio Gobierno de la Nación". "Nos parece tan preocupante que se vincule la Fiscalía con el Gobierno como el silencio de la institución ante semejante afirmación", ha recalcado.

Con todo, ha afirmado que, "sin duda", en cualquier otro momento "las palabras de un presidente patrimonializando al fiscal general habrían tenido una respuesta contundente de la propia Fiscalía General del Estado expresando su rechazo a tal intromisión, haciendo didáctica, explicando el papel constitucional de la institución". "Sin embargo, el clamoroso silencio ha sido la única respuesta", ha señalado la asociación.

"EL FISCAL GENERAL PERTECENE A LA SOCIEDAD"

Así las cosas, ha defendido que "el Ministerio Fiscal no se integra en el Gobierno, sino que se ha constituido en defensa de toda la sociedad sin distinción y es ajeno a los movimientos políticos". "El fiscal general del Estado pertenece --y no al Gobierno-- y está al servicio de toda la sociedad --no a los del Gobierno de turno--", ha añadido.

Sobre este extremo, ha insistido en que la comunicación pública de la Fiscalía General no puede ponerse "al servicio de los intereses partidistas" y ha considerado que en este caso es "necesario" que se pronuncie para defender "sin matices su posición neutral y su independencia respecto del ejecutivo".

En el marco del comunicado, la AF ha recordado la "polarización" que vive España "condicionado, además, por la existencia de un procedimiento penal que afecta al propio fiscal general".