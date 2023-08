Asociación de Mujeres Juezas apremia a la RFEF para que cese inmediatamente a Rubiales por "su comportamiento machista"

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) ha apremiado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que "cese inmediatamente" a su presidente, Luis Rubiales, por el beso que le dio a la jugadora de la Selección Española de Fútbol Jenni Hermoso en la entrega de medallas tras ganar el Mundial. Señalan que es un comportamiento "machista" y que el protocolo de ese organismo contempla "el rechazo expreso" a ese tipo de actos.

En un comunicado recogido por Europa Press, la asociación interpela directamente a la RFEF recordándole que ahora debe aplicar su protocolo para la prevención, detección y actuación frente al acoso y el abuso sexual, que incluye "comportamientos como el protagonizado por Luis Rubiales".

"El acto llevado a cabo por Luis Rubiales es claramente un comportamiento machista sobre el cuerpo de una mujer, llevado a cabo sin su consentimiento y en un contexto de relaciones desiguales de poder que afectan a la capacidad de reacción de la mujer", indican desde AMJE, para luego apostillar que "justificar tal comportamiento supone blanquear una clara situación machista y vulneradora del principio de igualdad".

Por este motivo, entienden que si la RFEF no actúa de manera inmediata "no solo no protege a la jugadora "sino que envía un mensaje a toda la sociedad justificando y amparando un comportamiento que, por desgracia, se repite una y otra vez: el ataque al cuerpo de la mujer como si de un objeto se tratase".

Así, señalan que al igual que las jugadoras "han hecho historia" ganando el Mundial, ahora es el momento de que la RFEF "haga también historia en la lucha contra el machismo y en conseguir una igualdad real en la situación de la mujer en la práctica del deporte del fútbol".

DILIGENCIAS INTERNAS

Cabe recordar que ayer martes, desde la RFEF se emitió una nota de prensa en la que indicaban que se han abierto "diligencias internas" referentes a "asuntos de Integridad" y se convocó "con carácter de urgencia" una Asamblea General Extraordinaria para este viernes 25 de agosto (a partir de las 12.00 horas) en su sede de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

"En base a los últimos hechos acontecidos durante la ceremonia de premiación del Mundial femenino conquistado por la selección española el pasado domingo en Sídney, se quiere informar de que están abiertas las diligencias internas de la Federación referentes a asuntos de Integridad, así como el resto de los protocolos aplicables", informaba.