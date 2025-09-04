Asociaciones de fiscales y jueces piden a García Ortiz que no acuda a la apertura del Año Judicial "por respeto" al Rey

Archivo - El Rey Felipe VI (i) recibe en audiencia al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz (d), en el Palacio de la Zarzuela, a 4 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

Defienden que el respeto a las instituciones "está por encima a intereses particulares" y que su presencia es "un hecho insólito"

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos asociaciones fiscales y otra de jueces han pedido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que no acuda este viernes a la apertura del Año Judicial "por respeto" al Rey Felipe VI y a quienes integran las carreras fiscal y judicial por estar procesado y a la espera de ser juzgado por el Tribunal Supremo (TS).

En un comunicado, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han mostrado su rechazo a la presencia de García Ortiz en el acto solemne de apertura del Año Judicial, que presidirá el Rey con la presencia de Isabel Perelló, presidente del Congreso General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo.

"Queremos solicitar al fiscal general del Estado que, por respeto a Su Majestad el Rey y a quienes integramos las carreras judicial y fiscal se abstenga de asistir al acto solemne de apertura del Año Judicial", han indicado en su escrito, rechazando que García Ortiz acusa al evento que tendrá lugar este viernes.

Las asociaciones esgrimen que sentar junto al Rey y ante el Poder Judicial a una persona que está procesada y contra la que "con toda probabilidad" se abrirá juicio oral "es un hecho insólito" que constituye "un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio Jefe del Estado", minando así "la credibilidad de la Justicia" y afectando "a todos los jueces, magistrados y fiscales".

Después de afirmar que respetan "la presunción de inocencia" de fiscal general del Estado, que "será debidamente amparado ante los tribunales", han recalcado que "el respeto a las instituciones y a lo que representan están por encima" de "los intereses particulares de quienes somos servidores públicos".