Atentado.-Urkullu espera que las discrepancias de los presos "se multipliquen" en ese mundo y se reclame el fin de ETA

Actualizado 22/09/2008 15:21:11 CET

BILBAO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, mostró hoy su esperanza en que las discrepancias de los presos "se multipliquen" y todo su "mundo", que "justifica la violencia", alce la voz para reclamar el fin de la organización terrorista. Además, consideró que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, es "una persona poco leída" y rechazó que al PNV "le muevan los mismos fines ni los mismos medios" a que la banda

En una entrevista concedida a Punto Radio, recogida por Europa Press, Urkullu manifestó que "alberga la esperanza" de que las discrepancias de los presos "se multipliquen" y que "todo lo que es el mundo, no ya de ETA, sino un mundo que justifica la práctica de la violencia, supuestamente basada en razones políticas, también alce la voz" para "reclamar, de una por todas, el abandono de la práctica de la violencia".

El dirigente nacionalista no enmarcó los tres últimos atentados de ETA sólo en las ilegalizaciones de ANV y EHAK. "Estamos en una situación en la que ETA está plenamente vigente desde el alto el fuego frustrado por la propia organización terrorista", subrayó.

A su juicio, tras "la frustración del alto el fuego de 2006 con el atentado de la T-4 de barajas en adelante estamos conviviendo con una ETA que sigue ahí". "Eso es lo que tenemos y lo que, desgraciadamente, nos hace pensar que ese mundo no entiende nada más que un mundo de imposición, de totalitarismo, de no respeto a la diferencia, de no tolerancia para con quien piensa diferente", dijo.

En esta línea, apuntó que "el totalitarismo y la imposición lleva a que se tenga que estar siempre alerta sobre cualquier circunstancia como éstas, que hemos vivido a lo largo de este fin de semana y en la noche de hoy".

"No es, por lo tanto, que sea como consecuencia de un proceso de ilegalizaciones de ANV y de EHAK, que también. Si se le quiere buscar una explicación, se le pueden buscar muchas, pero hay una organización que es ETA, que está vigente, y que desde 2006 está atentando nuevamente", manifestó.

REVILLA

Sobre las palabras del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que responsabilizó al Gobierno vasco y al PNV de dar "oxígeno" a ETA, Iñigo Urkullu expresó su esperanza en que los cántabros "no secunden" estas declaraciones.

Por ello, se negó a contestarle y dijo que Revilla es una persona "que, habiendo vivido en Bilbao, parece ser que es una persona poco leída". "Supongo que los cántabros identifican, perfectamente, el compromiso ético y democrático del PNV en sus 113 años de historia", indicó.

LA ERTZAINTZA

Urkullu rechazó que, cuando ETA pretende atentar contra la Ertzaintza, su intención es atacar al PNV, y afirmó que la Policía autonómica "no es del PNV", pese a que "desde el mundo de ETA se quiera asociar o identificar a la Ertzaintza y a sus mandos con el PNV". "La Ertzaintza es una institución derivada de un proceso de autogobierno", añadió.

No obstante, reconoció que, entre los objetivos de ETA, puede estar su partido, pero no quiso insistir "en esta cuestión", porque "lleva a interpretaciones" de que los nacionalistas "quieren capitalizar o protagonizar ninguna amenaza de las que pueda estar ETA profiriendo".

Además, se solidarizó "con todas aquellas personas que son atacadas, sean cargos públicos, sean militares, miembros de la Judicatura, periodistas, y con todas aquellas personas que son extorsionadas, como los empresarios".

"Y, como responsable político, me sitúo en el estadio de aquellos que quieren combatir el terrorismo, desde lo que es una conciencia moral y ética del conjunto de la sociedad vasca y ahí nos va a tener ETA permanentemente. Ahí nos va a tener ETA permanentemente", añadió.

En este sentido, precisó que al PNV "no le mueven ni los mismos fines y ni los mismos medios que pueda mover a una organización que es exclusivamente terrorista, que es ETA".