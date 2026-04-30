La Audiencia de Madrid avala citar como testigo a un empresario que se reunió con Begoña Gómez y su asesora

Archivo - La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense de Madrid y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la citación del empresario José María Torres, presidente de Conpymes, como testigo en el 'caso Begoña Gómez', quien habría mantenido una reunión con la esposa del presidente del Gobierno y su asesora Cristina Álvarez, tal y como había solicitado Hazte Oír, que lidera la acusación popular en el caso.

En un auto recogido por Europa Press, los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid estiman el recurso de apelación interpuesto por Hazte Oír contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado, quien había rechazado en una providencia de septiembre de 2025 la testifical propuesta por la asociación.

Según Hazte Oír, el encuentro de Torres con la esposa de Sánchez y su asesora habría tenido lugar en el horario laboral de Cristina Álvarez, por lo que no se ajustaría como parte de la agenda oficial de Begoña Gómez.

Los magistrados estiman parte del recurso al considerar que Peinado no justificó de manera suficiente la decisión de desestimar la citación del empresario, al entender que "lejos de denegar su práctica aplazó su decisión".

Al mismo tiempo, dan la razón al magistrado instructor sobre la decisión de rechazar la testifical de Blanca de Juan, quien fuera coordinadora de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que codirigió Gómez, puesto que, al haber declarado ya como testigo de manera posterior a la fecha del recurso, "resulta inútil su reiteración".

NO DA COPIA DE LAS DECLARACIONES DE GÓMEZ Y ÁLVAREZ

El magistrado instructor indaga, entre otras cuestiones, si se produjo un desvío de dinero público en la designación de Álvarez como asesora de Moncloa y si ésta ha desempeñado funciones privadas para Gómez en el marco de sus labores en la Complutense.

En otro auto, la Audiencia desestima la petición de Hazte Oír para recibir copias de unas grabaciones con las declaraciones como investigadas de Gómez y Álvarez ante Peinado el pasado 10 de septiembre, apoyando de esta forma la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que invitó a la acusación popular a consultarlas en la secretaría del juzgado y "tomar las respectivas notas".

Asimismo, los magistrados tumban otra de las decisiones de Peinado, quien reclamó, a través de una providencia emitida el 18 de noviembre de 2025, un informe a la Asociación Española de Abogados del Estado sobre las cualificaciones académicas y la titulación exigible para la elaboración, redacción y suscripción de cualquier pliego de condiciones o prescripciones facultativas necesarias para adjudicar contratos de servicio, suministros u obras públicas".

El magistrado instructor procesó a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, dejando fuera el delito de intrusismo profesional.

En el marco de la causa, el instructor indaga en cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del 'software' de dicha cátedra; y el nombramiento de Álvarez como su asesora en Moncloa.