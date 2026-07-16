Puente critica que "casualmete" salga que habrá jurado popular contra Begoña Gómez tras avalar el TJUE la amnistía

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado que, justo el mismo día que el TJUE ha avalado la Ley de Amnístia, la Audiencia Provincial de Madrid haya anunciado que mantendrá a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el juicio con jurado popular por los delitos de tráfico de influencias y malversación.

"¿Lo veis niños?. Son todo casualidades", ha expuesto el titular de Transportes en un mensaje en la red social 'X'. En este sentido, Puente ha señalado ironicamente que es una decisión tomada "casualmente" para que la opinión pública no se centre en el fallo de Estrasburgo y se "desvie de lo importante".

"La Audiencia Provincial casualmente decide hoy enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado. No sea que os centréis en la sentencia del TJUE y os desviéis de lo importante", ha apostillado.

LEVANTA MEDIDAS CAUTELARES CONTRA GÓMEZ, PERO HABRÁ JURADO POPULAR

La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado este jueves el alzamiento de las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que supone anular la retirada del pasaporte, suspender la prohibición de salir del país y la obligación de firmar cada quince días ante la autoridad judicial, si bien ha confirmado la decisión del instructor de que sea juzgada por un jurado popular.

En un auto, el tribunal madrileño ha ordenado mantener el juicio con jurado contra la esposa de Sánchez, aunque únicamente por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, dos menos de los que el juez le acusa.

SOBRE LA LEY DE AMNISTÍA: LA NORMA NO CHOCA CON EL DERECHO DE LA UE

Por otro lado, esta mañana la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) "para la normalización de la situación en Cataluña", al establecer en dos sentencias vinculantes que la norma no choca con el Derecho de la Unión Europea.

La Justicia europea responde así a dos de las cuatro cuestiones prejudiciales que los tribunales enviaron a Luxemburgo por sus dudas sobre la compatibilidad de la ley con las reglas de la UE; dos asuntos respecto a los que el Abogado General en su dictamen no vinculante de noviembre descartó una "autoamnistía" ni que afectara a intereses financieros de la UE.

Según los fallos leídos en Luxemburgo por el presidente del TJUE, el belga Koen Lenaerts, el tribunal concluye que el Derecho de la Unión "no se opone" a la Ley de Amnistía y apunta que la norma tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación.