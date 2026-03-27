La Audiencia de Madrid juzga a Echenique por un tuit en el que hablaba de "deportar sacerdotes" por pederastia

Archivo - El exdiputado de Podemos Pablo Echenique atiende a los medios de comunicación a su llegada a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla, a 17 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará mañana al exdiputado de Podemos Pablo Echenique, acusado de un presunto delito de odio por un tuit en el que hablaba de "deportar sacerdotes" que hubieran abusado sexualmente de menores.

El exdirigente de Podemos publicó un tuit el 10 de mayo de 2024 en el que se hacía eco de unas declaraciones del arzobispo de Oviedo sobre inmigración, en las que el religioso aseguraba: "Dentro de la apertura buenista, se nos puede colar gente que son indeseados".

Echenique replicó en la red social X al respecto: "Estadísticamente, es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria".

Abogados Cristianos interpuso una denuncia contra el también exeurodiputado al observar la existencia de un presunto delito de provocación al odio y la discriminación recogido en el artículo 510 del Código Penal. Tiempo más tarde, un juzgado de Madrid procesó a Echenique y ordenó la apertura de juicio oral por un presunto delito de odio.

En concreto, la acusación pide que Echenique sea condenado a un año de prisión y a una multa de seis meses, según confirmaron fuentes jurídicas a Europa Press.

Por su parte, el fiscal señala que los hechos narrados "no son constitutivos de delito alguno" y que "no concurren en el acusado circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal". "Al no existir delito no procede imponer pena alguna", agrega en un escrito recogido por Europa Press, abogando por la absolución.

En el juicio, que comenzará a las 10.00 horas, declararán como testigos el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, así como dos periodistas que investigaron presuntos abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia y la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, María García Ayuela, según indicaron fuentes jurídicas.

Durante su declaración ante el Juzgado de Instrucción Número 38 de Madrid, Echenique negó que quisiera criminalizar a todos los sacerdotes y pidió el archivo de la causa al considerar que no había cometido ningún delito.

El exdirigente de Podemos afirmó que hizo esa "contraposición irónica entre dos absurdos" para responder a las palabras del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, sobre personas migrantes.