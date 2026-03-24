La Audiencia Nacional acuerda interrogar a 'Anboto' y otros exdirigentes de ETA por el atentado de Santa Pola en 2002

Archivo - María Soledad Iparraguirre en el juicio por su colaboración en un atentado del 94 en Getxo. - CEDIDA POR JUSTICIA - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha acordado tomar declaración como investigados a los exdirigentes de ETA Ainhoa Mújica, alias 'Olga'; a Juan Antonio Olarra; a María Soledad Ipaguirra, alias 'Anboto' y a Félix Ignacio Esparza, por el atentado en la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante) en 2002.

Así lo ha comunicado el titular de la Plaza 6 del Tribunal Central de Instancia, Antonio Piña, en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que informa de que "se fijará" una fecha para la declaración de los cuatro exetarras para indagar en el ataque, en el que murió una niña de seis años y un hombre de 57.

De esta manera, accede a lo solicitado por la acusación, entre la que se encuentra la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la asociación Dignidad y Justicia.

Precisamente, 'Anboto' ha salido este martes de prisión al habérsele concedido un régimen de semilibertad, un hecho que Dignidad y Justicia ha denunciado que supone volver "a traicionar a las víctimas del terrorismo".

Cabe recordar que el anterior titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, procesó en 2024 a otros exdirigentes de ETA por estos mismos hechos.

LA RESPONSABILIDAD DE LA CÚPULA

En esta causa se investiga la presunta responsabilidad de la cúpula de la banda en el atentado perpetrado el 4 de agosto de 2002, un ataque que se saldó con el asesinato de Silvia Martínez y de Cecilio Gallego.

Según comunicó el magistrado en un auto, la investigación permite concluir que, "desde la perspectiva que ofrece el estudio detallado del funcionamiento y estructura de la banda terrorista, sujeta a una férrea disciplina cuasi militar, se considera que el atentado de Santa Pola se habría decidido por la dirección de ETA".

Ese ataque se habría planteado, añadió, "como medida de presión y castigo para tratar de contrarrestar el proceso para ilegalizar Batasuna en aplicación de la Ley de Partidos Políticos, proceso puesto en marcha con anterioridad a producirse el atentado, y no al revés".

En este caso en concreto, la Audiencia Nacional condenó en 2012 a 843 años de cárcel a los etarras Andoni Otegi Eraso, alias 'Iosu', y Óscar Celarain Ortiz, 'Peio', al considerar probado "sin ningún género de duda" de que fueron los autores del atentado. Ahora, el magistrado Piña investiga quiénes fueron los autores intelectuales de dicho atentado.