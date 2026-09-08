La Audiencia Nacional admite la personación de Ceuta como perjudicada en la causa de la entrada masiva de inmigrantes

Decenas de migrantes en la playa de El Trampolín, a 7 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha admitido la personación de Ceuta como acusación particular, por su condición de perjudicada, en la causa en la que investiga la entrada masiva de inmigrantes los días 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma.

Tardón señala en un auto, recogido por Europa Press, que "la condición de perjudicado sin duda concurre, por los graves hechos que han tenido como víctima directa e inmediata a la ciudad de Ceuta y sus habitantes, en su libertad, el ejercicio de sus derechos y la integridad de sus personas y sus bienes".

La jueza accede así, mediante un auto recogido por Europa Press, a la solicitud de los letrados de los servicios jurídicos de Ceuta, que en representación de la ciudad solicitaron personarse como acusación particular en calidad de perjudicada y víctima de los hechos investigados.

La acusación particular de Ceuta entra así en una causa en la que ya están personadas como acusaciones populares Iustitia Europa, PP, Vox y Hazte Oír, entre otros, que deberán agruparse en torno a una presentación.

Tardón decidió este lunes quedarse con la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de finales de julio, apuntando a "permisividad" y "gestión favorecedora" desde territorio de Marruecos.

ATAQUE A LA INTEGRIDAD TERRITORIAL DE ESPAÑA

La jueza explicó en otro auto, recogido por esta agencia de noticias, que se trata de "una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la 'integridad territorial de España'", mediante la entrada masiva de inmigrantes en situación irregular que "han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta".

Asimismo, señaló a "una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos" que "se evidencia a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad" del país magrebí.

Tardón asume la competencia, según indicó, al tratarse de presuntos delitos que comprometen la paz o independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con los de homicidios imprudentes respecto de 83 fallecimientos acreditados por el momento en aguas españolas, así como de organización criminal.

La instructora abrió diligencias previas sobre lo ocurrido tras una denuncia de la organización Iustitia Europa y tenía que resolver sobre su competencia, para lo que había pedido opinión a la Fiscalía, que se mostró partidaria de que asumiera la causa al entender que "los efectos más relevantes" de lo sucedido "se produjeron en territorio español" y que la Audiencia Nacional está capacitada para "afrontar fenómenos criminales complejos y organizados".

El fiscal jefe de la AN, Jesús Alonso, señaló que el tribunal es competente ya que --según indicó la Fiscalía en una nota de prensa-- "hay que tener en cuenta que el resultado principal investigado, consistente en la entrada masiva e irregular de personas, se produjo en la ciudad de Ceuta, esto es, en territorio nacional".