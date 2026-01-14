La Audiencia Nacional alerta de la renuncia de abogados de oficio por sus condiciones económicas y materiales

Archivo - Fachada de la Audiencia Nacional, antes del juicio a Yassine Kanjaa, a 06 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha mostrado su preocupación ante el anuncio de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) de la renuncia "a la prestación" del turno de oficio en este tribunal "debido a las condiciones económicas y materiales en las que los profesionales prestan sus funciones".

Así queda plasmado en el acta de la última reunión de la Sala de Gobierno de la AN, fechada el pasado 15 de diciembre, en la que da cuenta que el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) comunicó la "renuncia" de esa asociación de abogados de oficio.

De este modo, la Audiencia Nacional muestra su "preocupación por esta situación", dada "la incidencia en el buen funcionamiento de la justicia" que puede tener esta decisión.

Por su parte, ALTODO llamó el pasado diciembre a la renuncia "masiva" del turno de oficio en la AN "hasta que se garantice una retribución digna y acorde con la responsabilidad que asumen", según una nota de prensa.

La asociación denunció que "múltiples actuaciones", tales como ejecuciones de sentencia, extradiciones u órdenes europeas de detención y entrega, "siguen sin retribuirse en absoluto" porque "muchos expedientes de justicia gratuita terminan archivados".

"Esto supone que en numerosos asuntos la abogacía de oficio no percibe un solo céntimo, a pesar de tratarse de procedimientos complejos y de alta especialización", manifestó ALTODO.

Y defendieron que "los baremos fijados por el Ministerio de Justicia", de 170,25 euros por la guardia de 24 horas, según la última orden ministerial, "siguen siendo claramente insuficientes".

SITUACIÓN "INSOSTENIBLE": LABOR NO PAGADA "EN MUCHOS CASOS"

En este contexto, ALTODO reiteró que la situación del turno de oficio en la Audiencia Nacional es "insostenible". "El servicio es legalmente irrenunciable para el ciudadano, pero se presta sobre la base de una abogacía precarizada y, en muchos casos, directamente no pagada", denunciaron.

La presidenta de la asociación, África Calleja, indicó que han "llegado al límite", ya que "no se puede sostener un servicio público esencial sobre el sacrificio económico y personal de quienes lo prestan".

"Defender a quien no tiene recursos no puede significar trabajar gratis o por debajo de nuestros propios costes. Este llamamiento a la renuncia masiva es un acto de dignidad profesional y de responsabilidad con el propio sistema: sin abogados dignamente retribuidos, no hay derecho de defensa real", señaló.

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, respaldó las reivindicaciones de los abogados de oficio al referirse a su labor como "un pilar del Estado de Derecho", de acuerdo con la nota de ALTODO.