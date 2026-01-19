La Audiencia Nacional devuelve a Koldo su disco duro para que lo recoja "personalmente"

Archivo - Entrada a la Audiencia Nacional en la calle García Gutiérrez, 1, a 13 de enero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional (AN) que instruye el 'caso Koldo' ha acordado devolver este miércoles a las 12.00 horas un disco duro al exasesor ministerial, que podrá recoger "personalmente" el dispositivo a pesar de estar preso en la cárcel de Soto del Real.

En una providencia, recogida por Europa Press, el magistrado Ismael Moreno ha acordado librar "oficio dirigido a dicho centro para su traslado el día y hora señalado a retirar el mencionado disco duro", pudiendo también estar presente su abogada.

El propio disco duro contiene "copia del contenido de varios dispositivos móviles intervenidos al investigado", según indica la resolución.

La defensa de Koldo García ha solicitado en numerosas ocasiones al juez de la Audiencia Nacional la devolución de los teléfonos móvil y los dispositivos electrónicos que le fueron intervenidos en el registro de su domicilio.

DESDE LA PRISIÓN

Cabe destacar que el Tribunal Supremo ha acordado este lunes mantener en la cárcel al exministro José Luis Ábalos y al propio Koldo García al considerar que persiste el "alto" riesgo de fuga que les llevó a prisión ante la proximidad del juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

En sendos autos, recogidos por Europa Press, la Sala de lo Penal desestima los recursos presentados por las defensas, que reclamaban la libertad de ambos.

Ábalos y Koldo recurrieron la decisión que tomó el pasado 27 de noviembre el magistrado instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, de enviarlos a prisión provisional, comunicada y sin fianza.