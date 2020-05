La Audiencia Nacional se plantea colocar mamparas en las salas para los juicios con muchos acusados

Dispensadores de mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico, desinfectar las salas tras cada sesión, entre las posibles medidas a adoptar

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se plantea la colocación de mamparas en algunas de las salas de juicio para las macrocausas en las que es muy complicado el mantenimiento de la distancia de seguridad por el elevado número de acusados y de abogados, de cara a la reanudación de la actividad judicial tras el estado de alarma por la pandemia de coronavirus.

También considera necesario el suministro de mascarillas FFP2 o similares, caretas plásticas que cubran la cara, gel hidroalcohólico y guantes, así como colocar dispensadores en todas las salas de vistas, de igual modo que asegurar la "debida desinfección de las salas" después de cada sesión, ya que serán utilizadas de modo sucesivo por las diversas secciones de la Sala.

Así consta en el último acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que aprobó el pasado 8 de mayo estas medidas propuestas por la presidenta de la Sala de lo Penal, la magistrada Concepción Espejel, si bien es previsible que estas recomendaciones se actualicen en las próximas semanas de acuerdo a las últimas disposiciones de las autoridades sanitarias. Además, la redacción fue antes de que el Gobierno anunciara la reanudación de los plazos procesales a principios de junio.

El artículo 20 del decreto 16/2020 establece que los presidentes de los tribunales, atendiendo a cada caso concreto, deben limitar el aforo de las salas en la medida de lo posible, si bien la Sala de Gobierno recuerda que en la Audiencia Nacional se juzgan delitos graves y por tanto los juicios deberán celebrarse con presencia de los acusados, que no podrán declarar por videoconferencia.

También es frecuente en este tribunal un gran número de acusados por las macrocausas que juzga, al igual por tanto que el de letrados, por lo que "en una parte importante de los juicios será difícil el mantenimiento de las distancias de seguridad".

Por ello, los magistrados de la Sala de Gobierno creen que "deberían ser dotadas de mamparas, al menos, una de las dos salas" de la sede de la calle Génova, "ya que, aunque cuentan con cabinas blindadas, estas son de reducido tamaño, por lo que no admitirán más que un preso". El resto de acusados, añaden, deberán ubicarse en los bancos destinados a público.

De igual modo, los magistrados proponían el 8 de mayo dotar de mamparas las dos salas de la sede de San Fernando de Henares, también la que cuenta con recintos blindados porque en estas cabinas, manteniendo las distancias de seguridad, "sólo podrán ubicarse hasta cuatro presos".

DESINFECCIÓN Y TEST

Según el acuerdo, después de cada sesión "es necesario asegurar la debida desinfección de las salas después de cada celebración, máxime atendiendo que serán utilizadas de modo sucesivo por las diversas secciones", además de realizar test tanto a los magistrados como al personal del tribunal "para minimizar los contagios, a la vez que para conocer el grado de inmunización que pudieran haber alcanzado los asistentes".

Los magistrados también veían necesario el 8 de mayo "garantizar el mantenimiento de un suministro suficiente de mascarillas, geles hidroalcohólicos y guantes; debiendo dotarse de dispensadores todas las salas de vistas".

"Las mascarillas de las que actualmente disponemos son de tela y no consta que cumplan los requisitos sanitarios exigibles, de modo que, no solo eviten el contagio a terceros, sino que también garanticen la autoprotección de los usuarios. Deberían suministrarse mascarillas FFP2 o similares", explicaba el acuerdo, que proponía también que al menos para las actuaciones de cara al público y la celebración de juicios y vistas se dotara de "caretas plásticas de protección que cubran ojos y cara para todos los intervinientes".

En el informe del 8 de mayo aún no se conocía la fecha para la reanudación de los plazos procesales, por lo que la Sala de Gobierno no podía "aventurar un plan de reanudación de la actividad judicial" y no existía "previsión firme de la dotación de funcionarios de presencia" en las secciones, en ejecutorias y en el Servicio de Registro, Reparto, Digitalización y Archivo. Es previsible que en las próximas semanas se concreten las medidas a adoptar.

PIDE MÁS MAGISTRADOS

En todo caso, y como han hecho otros tribunales del territorio nacional, la Audiencia Nacional también apuesta por potenciar en todo lo posible el uso de medios telemáticos para las actuaciones judiciales. Sin embargo, los magistrados son conscientes de que la Sala de lo Penal "no cuenta con expediente digital ni firma electrónica y de que las ejecutorias están sin digitalizar, por lo que no se puede evitar el trasiego de papel, que constituye una fuente evidente de contagio".

Por ello, la Sala de Gobierno volvió a pedir en el acuerdo del 8 de mayo un incremento de magistrados de refuerzo para que cada una de las cuatro secciones pudiera dividirse en dos tribunales y así hacer frente con más efectivos a la reanudación de la actividad, "dado que existen juicios que han tenido que ser suspendidos y otros pendientes de señalamiento cuyo enjuiciamiento se puede prolongar meses, los cuales deberán ser simultaneados con todos los demás".

Entre esos juicios suspendidos por la entrada en vigor del estado de alarma por la pandemia de covid-19 están los del papel de los Mossos d'Esquadra en el 1-O, la posible extorsión de Ausbanc y Manos Limpias y la contratación de la trama Gürtel para la visita del Papa a Valencia en 2006.