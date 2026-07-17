La Audiencia Nacional rechaza la extradición a EEUU de 'Pipo', el líder del cártel de 'Los Lobos'

Archivo - Fachada de la Audiencia Nacional. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha rechazado la petición de extradición de Estados Unidos de Wilmer Chavarría, alias 'Pipo', líder del cartel ecuatoriano de Los Lobos, por "falta de información" y al entender que los hechos de la acusación formal "son imprecisos".

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sala de lo Penal deniegan la extradición de 'Pipo' y dan tres días a la Fiscalía y el resto de las partes por si quieren presentar recursos, puesto que la decisión no es firme.

La decisión llega tras una vista celebrada este martes, en la que el propio 'Pipo' se mostró en contra de la petición del país norteamericano, que solicitó su extradición por su supuesta conspiración para introducir en dicho país "por lo menos" cinco kilos de una sustancia que contenía cocaína.

El presunto narcotraficante fue detenido en noviembre de 2025 en Málaga. Estados Unidos pidió su extradición para ser juzgado ante el Tribunal del Distrito Sur de California.

Concretamente, se le atribuye "conspiración para distribuir por lo menos cinco kilogramos de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína con el conocimiento de que sería importada ilícitamente a los EEUU", según la Embajada estadounidense en España.

"Desestimamos la demanda de extradición por falta de información que justificaría el procesamiento de Wilmer Chavarría si los hechos se hubieran cometido en España, ausencia que no puede ser suplida por este tribunal en el proceso de extradición solicitando información complementaria", aducen ahora los magistrados.

Además, consideran que los hechos contenidos en la acusación formal "son imprecisos", lo que "impide valorar la conducta cometida por el reclamado y el cumplimiento de los principios de doble incriminación".

"Valorando los hechos mencionados en las declaraciones juradas y en la acusación formal, concluimos que no serían suficientes suficientes para sustentar un procesamiento o una orden de detención si los tribunales españoles conocieran de los mismos, pues son imprecisos en cuanto a concretas importaciones de cocaína a los EEUU, momentos en que se produjeron o descripción de alguna circunstancia concurrente que permitiera identificar, al menos aproximadamente, que esas importaciones habrían tenido lugar en el espacio temporal acotado y que habrían llegado hasta Estados Unidos", agregan.