La Audiencia Nacional rechaza suspender la declaración de la abogada de Koldo y mantiene su citación este martes

Archivo - La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 28 de noviembre de 2025, en Madrid (España).- Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Nacional ha rechazado suspender la declaración de la abogada del exasesor ministerial Koldo García, Leticia de la Hoz, y ha mantenido su citación para este martes como investigada en el 'caso Leire Díez'.

Así lo ha decidido la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en un auto recogido por Europa Press, en el que confirma la citación de la abogada ante el juez Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama para desbaratar las causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la propia Díez.

Los magistrados rechazan todos los argumentos del recurso presentado por la letrada contra su citación y subrayan que "los hechos que se han investigado hasta el momento aparentemente podrían constituir una infracción penal".

Asimismo, señalan que no puede "tacharse de arbitraria la decisión de citar a la ahora recurrente como investigada", dada la declaración de la empresaria Carmen Pano, que como testigo afirmó que la abogada le había ofrecido una cantidad económica a cambio de negar su versión de que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE.

El auto señala que tras su declaración como investigada, los hechos "podrán contradecirse, podrán desvirtuarse" y podrá "proponerse la prueba que se estime necesaria para ello", pero subraya que su comparecencia es "ciertamente razonable y ajustada a derecho".

De la Hoz había recurrido su citación al alegar "falta de concreción" de los hechos bajo sospecha y al no ver acreditado ningún "indicio racional de criminalidad".

"INDUCIR A UN DELITO DE FALSO TESTIMONIO"

Los magistrados indican que a la abogada se le imputa "inducir a terceras personas", en este caso a Pano y a su chófer, Álvaro Gallego, "a cambio de una cantidad económica, a cometer un delito de falso testimonio variando sus declaraciones referidas a que entregaron en la sede del PSOE en Madrid una bolsa de dinero".

En el auto recuerdan que Pano testificó el pasado 27 de abril ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que De la Hoz y un socio de su despacho les comentaron tanto a ella como a Gallego en una reunión que "había gente interesada en hablar" con ellos "sobre las entregas de dinero en Ferraz".

Ante ello, Pano mostró "asombro", le preguntó si era "gente del partido" y De la Hoz habría dicho que sí, que se trataba de "gente del PSOE", añadiendo que "era para salvar el culo a Ábalos y Koldo", según declaró la empresaria.

Según su relato, la letrada les preguntó en otra reunión posterior si habían pensado qué querían a cambio del "favor" y la empresaria le dijo que necesitaba pagar su casa y la boda de su hija Leonor González porque no tenía ingresos.

Pano declaró que De la Hoz le preguntó "cuánto sería eso" y su respuesta fue que quería 25.000 euros para la boda y entre 2.500 y 2.800 euros para el alquiler mensual de su casa, mientras que Gallego añadió que él quería 15.000 euros para la compra de un coche.

Finalmente, Pano aseguró que no accedieron a ello y que "las declaraciones judiciales que prestaron se ajustaron en todo momento a la realidad de los hechos", según recoge el auto.