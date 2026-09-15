La AVT traslada a Abascal la necesidad de impulsar leyes autonómicas para las víctimas del terrorismo

Lucía Ruiz, nueva presidenta de la AVT, se reúne con Santiago Abascal para trasladarle las principales reivindicaciones de las víctimas del terrorismo - AVT

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Lucía Ruiz, ha trasladado este martes al presidente de Vox, Santiago Abascal, la necesidad de impulsar leyes autonómicas específicas para las víctimas del terrorismo en aquellas comunidades que aún no cuenten con regulación propia.

En un comunicado, la AVT ha informado de la reunión que Lucía Ruiz ha mantenido con Abascal con el objetivo de expresar las principales preocupaciones del colectivo.

Durante el encuentro, la presidenta de la AVT ha solicitado el apoyo de Vox para avanzar en sus reivindicaciones que dependen del ámbito autonómico, especialmente en las comunidades autónomas en las que esta formación participa en el Gobierno.

Entre las cuestiones planteadas, la AVT ha incidido en la necesidad de impulsar leyes autonómicas específicas de víctimas del terrorismo en aquellas comunidades que todavía no disponen de una regulación propia, así como de revisar y actualizar aquellas normas que, por el paso del tiempo o por la evolución de las necesidades de las víctimas, han quedado obsoletas o resultan insuficientes.

"La reunión se ha desarrollado en un ambiente de cordialidad y ha permitido abordar diferentes cuestiones de interés para el colectivo, así como trasladar la necesidad de seguir reforzando la protección, el reconocimiento y los derechos de las víctimas del terrorismo en todo el territorio nacional", ha añadido la Asociación de Víctimas del Terrorismo.