Ayuntamiento Madrid recuerda con 5 minutos de silencio a Miguel Ángel Blanco con la ausencia de Vox por estar el PSOE

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de Madrid, salvo Vox, han recordado este miércoles con cinco minutos de silencio al concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco, asesinado hace 25 años por la banda terrorista ETA.

Frente a Cibeles, los portavoces de los grupos, concejales y la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco y hermana del concejal, Marimar Blanco, se han unido a este recuerdo también en honor a todas las víctimas de atentados terroristas.

"Madrid es la capital de Europa que mayor número de víctimas de terrorismo ha sufrido. Siempre hemos mostrado una entereza admirable frente a tanto sufrimiento y esta ciudad va a demostrar que frente a la barbarie y el terror apuesta por la libertad, la tolerancia y la convivencia", ha afirmado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El alcalde se ha referido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que le "convendría reflexionar" si le compensa pactar con Bildu esa "mal llamada Ley de Memoria Democrática" por "cinco miserables votos".

Almeida ha trasladado que "desconoce" las razones por las que Vox no ha acudido a estos minutos de silencio pero cree que Vox en esto no tiene "ningún atisbo de duda". "No cabe duda del compromiso de Vox con las víctimas del terrorismo", ha defendido.

GOBIERNO CON "LOS HEREDEROS DEL TERRORISMO"

El grupo municipal de Vox ha justificado su ausencia porque se trataba de una concentración organizada en el Ayuntamiento de Madrid a iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), promovida por su presidente, el socialista Abel Caballero, y cuyo partido "gobierna con los herederos del terrorismo".

"Vox no ha participado junto a aquellos que no solo blanquean a los terroristas, sus actos y sus colaboradores, sino que los han traído a las instituciones y gobiernan y legislan junto a ellos. Una vez más, distancia infinita con quienes ensucian la memoria de las víctimas", ha señalado la formación en un comunicado.

En el homenaje, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha cargado contra Sánchez por hablar de "tres países" en el homenaje a Miguel Ángel Blanco, lo que ha calificado de "desfachatez". "Se está valiendo de los socios de ETA para tratar de inculcar una memoria democrática que no compartimos el resto de españoles", ha apuntado.

También, ha hecho un llamamiento para que no se olviden "las muertes y el dolor" causados por ETA.

POLÍTICA "PARA LLAMAR LA ATENCIÓN"

Sobre la ausencia de Vox, ha criticado la "política folclórica de querer llamar la atención" y querer ser "el perejil de todas las salsas". "Me parece una falta de respeto. Te puede no gustar Sánchez, a mí tampoco me gusta Sánchez (...) pero desde luego si la hermana de Miguel Ángel Blanco está aquí, yo estoy con ella", ha asegurado.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha trasladado su "rechazo y repugnancia" por la violencia terrorista y ha alabado a aquellos demócratas que perdieron su vida por luchar contra esta violencia. "En general Vox no está en nada que tenga que ver con la ciudad de Madrid (...) No nos sorprende que una vez más falte a una fecha importante de recuerdo y homenaje", ha aseverado también.

En el PSOE, su portavoz, Mar Espinar, ha criticado que ayer el alcalde dijera que todos los que no piensen como ellos los "tendrán enfrente" en relación al terrorismo de ETA y cree que esto es "un atentado contra la democracia brutal".

"Hace 25 años la sociedad española se unió para que liberaran a uno de los suyos (...) Pido por favor que miremos al futuro y no utilicemos el triste pasado de nuestra historia para sacar rédito político", ha dicho Espinar.

Por último, el concejal de Recupera Madrid José Manuel Calvo se ha referido a la ausencia de Vox y ha indicado que la extrema derecha está "desnortada" y que no sabe "qué hacer para llamar la atención.

"Igual que criticamos el intento de patrimonialización de la memoria de Miguel Ángel Blanco por parte del PP (...) hay que criticar el bochorno que produce que un partido con representación no esté en este homenaje", ha subrayado.