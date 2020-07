Ayuntamiento de Ordizia se vuelca para garantizar la seguridad de votantes, sin que haya habido problemas

El alcalde desconoce cómo hará Seguridad el control de los contagiados de covid y para actuar contra ellos si van finalmente a votar

BILBAO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ordizia, Adur Ezenarro, ha asegurado que el Ayuntamiento se ha volcado este domingo para garantizar la seguridad de votantes, sin que haya habido problemas hasta el momento. El único imprevisto ha sido la lluvia, que no la esperábamos y nos ha obligado a proteger con plásticos todas las indicaciones que teníamos en el exterior", ha aclarado.

Además, ha asegurado que desconoce cómo hará el Departamento de Seguridad el control de los contagiados por coronavirus y para actuar contra ellos si van finalmente a votar hoy, después de que el Gobierno vasco advirtiera ayer que sería delito.

Las diez mesas electorales del municipio guipuzcoano de Ordizia, que sufre desde hace días un brote de covid-19 que afecta a 70 casos positivos, han sido constituidas con normalidad.

En declaraciones a los periodistas, Ezenarro ha explicado que, desde las nueve de la mañana, hora a la que se han abierto los colegios electorales, "está funcionando sin problema el dispositivo" organizado por el Ayuntamiento para la jornada electoral.

Desde la misma entrada de los centros de votación, están marcadas con distintos colores la zonas de espera de las diferentes mesas. "Cada mesa tiene su zona de espera diferenciada y siempre hay una extraordinaria, que es para las personas prioritarias, mayores de 65 años, mujeres embarazadas o personas con algún tipo de discapacidad, que entran directamente sin esperar en estas colas", ha añadido.

Además, ha indicado que, justo antes de entrar en los colegios en los que no están en el exterior las mesas, la zona de control "para que todo el mundo se lave las manos con el gel", y hay personas que organizan constantemente el flujo de gente para evitar aglomeraciones en el interior.

El regidor del municipio ha añadido que hay personas ayudando a localizar las mesas cuanto antes y cada mesa tiene su propia cabina, que "están envueltas en tela negra para garantizar el anonimato y para que no haya que tocar ninguna cortina ni elemento". También hay gel en cada una de ellas para que antes y después de coger la papeleta, el elector se pueda lavar las manos.

A la hora de votar, se ha protegido con pantallas de metacrilato a los presidentes de mesas, que atienden a las personas que van a ejercer su derecho a sufragio. Las urnas tienen una nota en la que se emplaza a votar sin tocar ningún elemento.

Todo el personal involucrado en garantizar con el desarrollo normal del proceso electoral tiene mascarillas protectoras, y a primera hora se les ha tomado la temperatura para comprobar que no tenían fiebre. "No ha habido ningún problema", ha asegurado.

Una vez que las personas han votado, salen por un circuito distinto, de forma que no se cruzan con las que entran en el colegio electoral, y salen directamente al exterior. "De momento, el único imprevisto ha sido la lluvia, que no la esperábamos y nos ha obligado a proteger con plásticos todas las indicaciones que teníamos en el exterior", ha indicado. Por el momento, según ha afirmado, el día "transcurre con tranquilidad y sin grandes aglomeraciones".

ENFERMOS DE COVID

Sobre los enfermos con covid, que no pueden ir a votar porque, según afirmó ayer el Gobierno vasco, incurrirían en un delito contra la seguridad pública, ha destacado que el Ayuntamiento "no tiene ningún mecanismo de control" y desconocen "qué personas del censo pueden estar contagiadas o no, como tiene que ser porque son datos confidenciales".

"No tenemos ni idea de que cómo va a hacer el Departamento de Seguridad el control de las personas que puedan incurrir en un delito, como decía la consejera (Estefanía Beltrán de Heredia)", ha remarcado.

Ezenarro ha dicho que los datos de los infectados están en manos del Departamento de Salud y no sabe si también Seguridad dispone de ellos, ni si los cotejarán posteriormente con el censo de la gente que ha acudido a votar. "Es algo que escapa de nuestra competencia", ha concluido.