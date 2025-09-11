Los ayuntamientos abogan por flexibilizar la normativa ambiental y poblar áreas rurales para luchar contra los incendios

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha apostado este jueves por flexibilizar la normativa medioambiental y poblar las áreas rurales para luchar de forma más efectiva contra los grandes incendios forestales, una tarea para la que también han reclamado mejoras en la coordinación interadministrativa.

Así lo ha trasladado el presidente de la Diputación de Huesca y alcalde de Monzón, Isaac Claver, en la Comisión de Desarrollo Rural y Despoblación celebrada en el municipio leonés de Murias de Paredes, muy próximo a algunas zonas gravemente afectadas por el fuego el pasado verano.

En concreto, Claver ha reivindicado la necesidad de tener "entornos rurales activos", pues ello permite que el medio natural esté "más cuidado", y ha hecho hincapié en la flexibilización normativa, "de forma que haya equilibrio entre el cuidado del medio ambiente" y la protección en materia de prevención.

Para ello ha puesto como ejemplos el impulso a los aprovechamientos madereros, la ganadería extensiva o los pastos, entre otros, lo que permitiría 'limpiar' algunas zonas con exceso de hierbas que pueden propiciar episodios de grandes incendios.

Durante la sesión, algunos de los ayuntamientos intervinientes han reclamado más medios para poder hacer frente "en primera línea" a las llamas y han reclamado que las distintas administraciones implicadas en la extinción trabajen de manera más coordinada para agilizar el tiempo de respuesta y aprovechar mejor los recursos.

"Queremos una España rural viva, que es la que tiene el mejor conocimiento de sus territorios, y en los foros donde se traten cuestiones sobre prevención o extinción de incendios, los pequeños municipios deben tener voz y ser escuchados", ha resumido Claver.