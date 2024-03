Ayuso enmarca en una discusión en confianza la conversación entre su jefe de Gabinete y una periodista de 'elDiario'

ARGANDA DEL REY, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha enmarcado este lunes la conversación entre su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, y una periodista de 'elDiario' en "dos personas que tienen una relación de confianza de más de 30 años" que "discuten por Whatsapp".

La dirigente madrileña ha hecho estas declaraciones, durante una visita a la empresa Finanzauto en Arganda del Rey, a raíz de las preguntas de los periodistas sobre las amenazas que 'elDiario' ha denunciado que Rodríguez profirió a una de sus periodistas tras la publicación de las informaciones sobre la pareja de la presidenta. PSOE y Más Madrid han exigido su cese y también Vox ha considerado que lo sucedido es motivo de salida.

"Tampoco entiendo que hace esto dando vueltas por ningún sitio. A ver si ahora tampoco nos podemos enfadar con gente de confianza porque también se filtra. Ahora todo se filtra. Se filtra eso sí lo que interesa", ha contestado la jefa del Ejecutivo madrileño, quien a renglón seguido ha criticado que no se haga tanto hincapié en cosas que dan "vergüenza ajena" como que se diga que no se va a pactar con Bildu y con independentistas y que no se va a aprobar una amnistía.