Ayuso pide al PP llevar la legalidad de Bildu al Supremo por tener a personas "con delitos de sangre" en sus listas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al PP que lleve la legalidad de Bildu ante el Tribunal Supremo, asegurando que lo españoles se arrepentirán si no lo hacen y alertando de que "el relato de ETA va ganando" con las últimas cesiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los independentistas.

Así se ha pronunciado Ayuso durante un Desayuno Informativo organizado por Europa Press, en el que ha animado a los diputados y senadores del Partido Popular a que pregunten al Supremo "si es legal" que estén en las instituciones "personas que han cometido delitos de sangre" y que atentan "contra la libertad y la vida".

"Sin atisbo de arrepentimiento, sin ayudar a esclarecer todos los delitos que han cometido, creo que estamos en condiciones de preguntarle al Supremo, como se hizo en otras ocasiones, con otras marcas de ETA, si esto es legal", ha indicado la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha subrayado no obstante que no pide la ilegalización de los abertzales porque no es "partidaria" de ello.

Pero sí ha pedido a su partido reunir "el apoyo de senadores y diputados" para trasladar al Supremo el asunto y que "al menos se abriera este debate". "Me gustaría que nos aseguráramos de que estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, no es más que una cuestión de proteger al Estado", ha añadido, alertando de que si no se hace "nos arrepentiremos".

También ha advertido del peligro de que el PSOE "quiere vender ahora" a los miembros de Bildu "como gente de paz" y como "verdaderos patriotas", acusando a su vez a los socialistas de ser especialistas en "reavivar a los enemigos de España cuando ésta los consigue derrotar".

También se ha manifestado sobre las concesiones realizadas por Pedro Sánchez a Bildu y Junts, denunciando que España "está siendo extorsionada por las minorías nacionalistas".

"¿Qué buscaba ETA? Independencia, expulsión del molesto, dinero público para vivir de lo público, desde lo público, o poder en Navarra. Van en muy buen camino, pero al menos dicen que no gobierna la derecha", ha criticado la presidenta madrileña, que ha ironizado con que "de la derecha catalana y vasca no hablamos".

En este sentido, ha lamentado que el presidente del Gobierno esté "sometido a los separatistas, amoldando los decretos a sus exigencias", además de "permitiendo que se desprecie y se ataque al Poder Judicial", un hecho "letal" para todos los españoles.

Además, ha avisado del peligro de que Bildu presida la Mancomunidad de municipios de Pamplona así como la Alcaldía de esta última, porque ahora los independentistas vascos saben "lo que vota cada uno, dónde van, cuándo compran, qué es lo que hacen". "Lo saben todo", ha recalcado.