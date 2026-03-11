Aznar cree que en las próximas generales "estará en juego" el "sistema constitucional" y apela a una mayoría del PP

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, y el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, durante la presentación del libro 'Una verdad incómoda', en el Auditorio de la Mutua Madrileña, Madrid. - I. FEDRIANI

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha advertido este martes de que en las próximas elecciones generales "estará en juego" la "continuidad de nuestro sistema constitucional" y ha apelado a un Gobierno "fuerte" con el PP como "pilar".

En el acto de presentación del libro 'Una verdad incómoda' del exministro Jaime Mayor Oreja, Aznar ha reflexionado sobre el contexto político actual y los retos del "futuro inmediato". Así, ha alertado de que los próximos comicios "van a tener un carácter semiconstituyente o constituyente".

"Nos vamos a jugar literalmente la continuidad de nuestro sistema constitucional, la continuidad histórica de España, la continuidad de la corona como tal", ha sostenido. "Jugándonos eso, el que se quiera inhibir que se inhiba, pero que sepa por lo menos la consecuencia", ha advertido.

A continuación, ha llamado a la reflexión "inteligente" a los "ciudadanos comprometidos" para ver "cómo podemos garantizar el futuro para nuestro país".

"Necesitamos recuperar los espacios centrales de convivencia y diálogo, tener objetivos y prioridades comunes", ha apuntado. "Es decir, hacer ese tipo de políticas que son las que han contribuido a un gran éxito histórico de España", ha remachado.

Por otro lado, Aznar ha aprovechado para ironizar sobre sus declaraciones este martes por la mañana en un acto en Valencia, donde ha afirmado que "España debería estar al lado de sus aliados" en el marco del conflicto en Oriente Próximo.

Tras destacar el "interés mediático" suscitado por sus palabras, ha opinado que la reacción demuestra "que el país está en una situación un poco complicada", al tiempo que ha defendido la necesidad de recuperar "la posición internacional y la fiabilidad" del país. "España debe apoyar a sus aliados, nos conviene", ha reiterado.

NO CREE EN LAS "MAYORÍAS NATURALES"

Durante la presentación, Mayor Oreja y Aznar también han planteado un debate sobre los pactos en la política. Mientras el exministro ha defendido la existencia de una "mayoría natural" compuesta por PP y Vox, Aznar ha argumentado que los acuerdos "se articulan": "No nacen de procesos naturales, sino de la toma de decisiones y de voluntades".

Así, ha sostenido que es necesario un "gobierno fuerte" con una mayoría "cuanto más sólida mejor". "No es lo mismo que el PP tenga 130 diputados y Vox 60, a que el PP tenga 170 y Vox 30, porque en la primera fórmula los españoles no podremos enfrentarnos a los problemas. En la segunda, tendríamos una oportunidad", ha expuesto Aznar.

De este modo, ha defendido que solo es posible "construir una mayoría" con el PP, "único pilar sólidamente constitucional que queda en España". "A España se le va a intentar polarizar al máximo porque los polos ganan de esa polarización, los dos. Pero España necesita un proyecto de futuro único que supere estas circunstancias", ha afirmado.