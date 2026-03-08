Aznar presenta las memorias de Mayor Oreja coincidiendo con el aniversario del atentado y en plena guerra de Irán

El exministro del Interior Jaime Mayor Oreja durante una entrevista para Europa Press, a 27 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar y la expresidenta del PP vasco María San Gil presentarán el próximo 11 de marzo en Madrid el nuevo libro del exministro Jaime Mayor Oreja, coincidiendo con el aniversario de los atentados del 11-M en la capital --en los que fallecieron 192 personas-- y en plena guerra de Irán.

En la obra, 'Una verdad incómoda. Testimonio de una época: contra el silencio y la mentira' (Espasa), Mayor Oreja hace un alegato en defensa de los valores tradicionales y un repaso de lo que ha vivido estas décadas en política para que "la verdad de los hechos no sucumba frente a la mentira de los relatos que a día de hoy circulan como moneda corriente", en palabras del autor.

El libro, que salió a la venta el pasado 25 de febrero, se presentará públicamente en Madrid este 11 de marzo. Eso sí, fuentes próximas al exministro han indicado a Europa Press que la fecha elegida no tiene relación con el aniversario de los atentados sino que es una coincidencia, dado que había que cuadrar agendas.

Esta presentación se produce en pleno conflicto bélico abierto en Irán, tras los ataques de Estados Unidos e Israel, que han llevado a Sánchez a resucitar el 'No a la guerra' que acuñó en 2003 el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero contra la guerra de Irak y los pasos dados entonces por Aznar.

Precisamente, Mayor Oreja relata en su libro los atentados del 11-M de 2004, que ve como "una nueva fractura en la historia de España". En esa época ya había dejado el Ministerio del Interior (1996-2001) y estaba en el País Vasco después de haber sido candidato en los comicios de 2001. En junio de 2004 se convertiría en portavoz del PP en el Parlamento Europeo tras ser cabeza de cartel en las elecciones europeas.

"Muchos criticaron la respuesta del Gobierno y del ministro del Interior, Ángel Acebes. Ni compartí entonces ni comparto ahora esa opinión. No hay Gobierno democrático que pueda gestionar una masacre de esa magnitud tres días antes de unas elecciones generales", asegura el exministro en su libro.

ADVIERTE DEL "SILENCIO DE ETA EN 2004"

Además, afirma que la oposición "realizó una manipulación extrema de los hechos y llegaron a circular informaciones falseadas para cambiar la opinión pública, para convertir aquel acto en un atentado islamista como reacción a la intervención española" en la guerra de Irak.

En su obra, Mayor Oreja asegura que se ha preguntado "siempre por el extraño", por "inusual", "silencio de ETA en 2004", "fecha en la que Aznar abandonó el Gobierno y en cuya segunda legislatura se había ilegalizado Batasuna".

"La lógica es aplastante: no necesitaban matar porque otros estaban preparando un trágico atentado que rompió la historia de España", afirma el extitular de Interior. De hecho, recoge en su libro que Driss Basri, que había sido ministro del Interior de Marruecos durante dos décadas, le explicó en 2005: "Supongo que no tendrás dudas de que el atentado del 11-M fue obra de un servicio secreto".

Según Mayor Oreja, Basri le dijo que "la lógica" es que fueran los servicios secretos marroquíes pero le añadió: "Como los he reclutado, formado y escogido yo, quiero decirte que son incapaces de organizar un atentado tan complejo y difícil como el que habéis padecido. Mirad hacia los servicios secretos de otro país vecino".

"Entonces --prosigue Mayor Oreja en el libro-- me acordé de la conversación que mantuve en 1996 con el ministro del Interior francés, Jean Louis Debré, en la que (...) me enteré de la existencia de un servicio secreto oculto, extraño, que no dependía del Ministerio del Interior galo".

AZNAR DICE QUE EL 11-M SU GOBIERNO "DIJO LA VERDAD EN TODO MOMENTO"

En la serie documental de Movistar Plus+ 'La última llamada' sobre los expresidentes del Gobierno, Aznar afirma que tras los atentados del 11 de marzo su Ejecutivo dijo "la verdad en todo momento, en todos los minutos del día". "No nos guardamos nada de información", asegura en esa entrevista.

Tras recalcar que "desde el primer momento la decisión fue" que las elecciones se celebraran "por encima de todo", Aznar revela que durante muchos días pensaba "qué extraño es" que habiéndole intentado "matar para no llegar" --sufrió un intento de atentado de ETA en 1995-- le dejaran "salir" vivo. "Un triunfo", pensaba: Y "eso a mí me daba vueltas a la cabeza" y "tachaba días del calendario".

"Pero bueno, al final llegó (un atentado). Y lo que yo deseaba que no pasase, pues llegó. Y la idea esa que al final no iban a dejar que yo me marchara de una manera tranquila. Fue así", asevera Aznar en el citado documental.

En su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso tras los atentados del 11 de marzo de 2004, Aznar se mostró convencido entonces de que quien decidió atentar tres días antes de las elecciones generales del 14 de marzo no vivía "en montañas lejanas".

MAYOR OREJA URGE A PP Y VOX A ARMAR UNA ALTERNATIVA A SÁNCHEZ

En una reciente entrevista concedida a Europa Press, Mayor Oreja considera que PP y Vox deben armar una "alternativa al Frente Popular" que conforman el PSOE de Pedro Sánchez y partidos como Bildu y ERC con el fin de evitar que ETA llegue al gobierno, máxime cuando, a su juicio, la banda terrorista "es presente y, sobre todo, es futuro".

Es más, aconseja a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal acercar posiciones y no repetir lo que ocurrió en 1982 cuando la UCD rechazó el acuerdo con la Alianza Popular de Manuel Fraga y "desapareció". "UCD y Alianza Popular no hicimos ningún acuerdo. Y Alianza Popular destruyó al otro. No se puede volver a repetir esta situación", afirmó hace una semana.