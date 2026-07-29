Baja conectividad y falta de documentación: motivos del Gobierno para descartar candidaturas a la Agencia de Salud

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios en el Complejo de la Moncloa, a 28 de julio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha desvelado este miércoles los motivos por los que descartó a las otras siete candidaturas que aspiraban a albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, un proceso en el que Zaragoza resultó finalmente la ciudad elegida tras obtener la mejor valoración conforme a los criterios de transparencia, objetividad y adaptación a las necesidades del organismo.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y consultada por Europa Press, incluye una evaluación individualizada de las ocho candidaturas y detalla las principales debilidades apreciadas en cada una de ellas, entre las que figuran problemas de conectividad, la falta de información o de compromisos concretos, la indisponibilidad inmediata de las sedes propuestas, los plazos para su puesta en funcionamiento o las carencias detectadas en la documentación técnica presentada.

En el caso de Granada, el Ejecutivo la define como la segunda mejor valorada, "con una diferencia apreciable" respecto al resto de candidaturas.

En este sentido, el informe destaca el impacto social que tendría la implantación de la agencia en una provincia con tasas de desempleo superiores a la media nacional, aunque señala que la dependencia de la provincia al aeropuerto de Málaga para las conexiones internacionales obliga a un desplazamiento previo por carretera de unos 130 kilómetros.

BARCELONA: MÁS DE CUATRO AÑOS PARA DISPONER DE UNA SEDE

Respecto a Barcelona, reconoce su ecosistema científico, pero entiende que su condición de gran área metropolitana reduce la contribución al objetivo de desconcentración territorial. Además, señala que era la candidatura con un mayor plazo para disponer de una sede definitiva, superior a cuatro años y medio.

En cuanto a Toledo, el Gobierno reprocha que fuera la única candidatura que no remitiera la información adicional solicitada durante la fase de ampliación de datos.

Asimismo, considera que la propuesta carecía de "medidas cuantificadas y compromisos formalizados". Además, señala que el edificio ofrecido como sede era un inmueble sin terminar y con documentación todavía preliminar.

León obtuvo una valoración positiva en materia de cohesión territorial por tratarse de una provincia afectada por el declive industrial y la pérdida de población. Sin embargo, el informe aprecia "incertidumbre" sobre la disponibilidad efectiva del edificio propuesto, al ser de titularidad privada.

LUGO: LIMITACIONES EN CONECTIVIDAD

En el caso de Lugo, el informe señala que la ausencia de aeropuerto propio y las limitaciones ferroviarias para acceder a la alta velocidad penalizaron la candidatura.

Por otro lado, el Ejecutivo ha valorado el entorno universitario y empresarial de Oviedo, si bien considera que el espacio propuesto requería un acondicionamiento "integral" y que la ausencia de una sede provisional impedía la puesta en marcha inmediata de la actividad.

Por último, Murcia presentó como principal fortaleza un edificio ya operativo para albergar la agencia. No obstante, el Gobierno considera "insuficiente" la información aportada sobre sostenibilidad y estima que los estudios de impacto económico tenían un alcance más limitado y menor rigor que los presentados por otras ciudades.

Frente a estas candidaturas, el acuerdo concluye que Zaragoza fue la "mejor valorada" al destacar por su conectividad ferroviaria, las medidas de apoyo al personal y por ser la única ciudad que presentó un protocolo con Renfe para garantizar descuentos del 20% en los servicios de AVE y Larga Distancia para los trabajadores de la futura agencia.