Bal critica que la Conferencia de Presidentes pone de manifiesto "una vuelta a la España de privilegios"

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Ciudadanos Edmundo Bal ha criticado que la Conferencia de Presidentes ha puesto de manifiesto "una vuelta a la España de privilegios" y ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "quiere repartir los fondos europeos como le dé la gana".

"La Cumbre de presidentes nos ha puesto de manifiesto que el señor Sánchez quiere repartir los fondos europeos como le dé la gana sin criterios objetivos, con criterios políticos para volver a la España de agravios y privilegios", ha denunciado Bal este domingo en declaraciones a los medios en la sede de su partido.

Bal se ha referido a la "España multinivel" que quiere establecer Sánchez y que consiste en que "las comunidades autónomas leales con España deben obedecerle y acatar, y las desleales, que no cumplen sus obligaciones, estas sí que pueden negociar con el Gobierno". "Menudo disparate, otra vez la España de agravios y privilegios", ha exclamado.

Además, ha afeado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, "se ha llevado 220 millones de euros de fondos sin ningún criterio técnico, y sin decir a dónde van a parar, simplemente por ir".

También ha criticado la ausencia del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, "que no quiere juntarse con la chusma española" y que tiene "su propia conferencia aparte, su conferencia bilateral con Sánchez en la que nadie ha dicho de lo que van a hablar".

Si bien, se ha mostrado convencido de los temas que no van a abordar en su reunión de este lunes: "No van a hablar del control de las finanzas públicas catalanas para que ni un solo euro se vaya al proceso separatista, ni de la ejecución de las sentencias que obligan a utilizar el español como lengua vehicular en colegios, ni de las medidas para que los jueces no abandonen Cataluña, ni de la pluralidad que debería presidir los medios catalanes".

Durante la rueda de prensa, en la que ha hecho balance de curso, Edmundo Bal ha defendido la oposición "firme y vehemente" que ha realizado su partido durante el último año frente a los "desmanes de Pedro Sánchez y de Unidas Podemos".

"Hemos demostrado que somos un grupo responsable, que hacemos política útil, somos capaces de alcanzar acuerdos con otros grupos, como durante la pandemia, pero a la vez somos una oposición firme y vehemente frente a los desmanes de Pedro Sánchez y de Unidas Podemos como, por ejemplo, en relación al reparto arbitrario de fondos europeos", ha indicado.

En concreto, ha asegurado que se siente "muy orgulloso" de su grupo que ha realizado un "trabajo infatigable" en el Congreso y en el Senado, destacado su "participación decisiva en la ley de eutanasia, la última conquista social del Estado" o cuando promovieron "una declaración institucional en apoyo y protección de la salud mental" que, según ha recordado, "se ha puesto ahora tristemente de actualidad como consecuencia de las Olimpiadas".

Por otra parte, ha lamentado que PSOE y Unidas Podemos les "pasaron el rodillo" en relación con su ley de lucha contra la corrupción y de protección al denunciante o respecto de su proyecto despolitizar la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si bien, ha prometido que Cs volverá a presentar estas proposiciones de ley para que salgan adelante.

Asimismo, ha ensalzado el trabajo "encomiable" de su grupo, por ejemplo, "denunciando ante la Comisión Europea la aplicación de los fondos a la compañía Plus Ultra; con la "histórica declaración sobre la frontera de Ceuta" o "denunciando el intento de politización de la Justicia que el PSOE y Unidas Podemos han tratado de imponer en España en relación con los vocales del CGPJ".

CELEBRA LA RETIRADA DE INMUNIDAD A PUIGDEMONT

Sobre Puigdemont, Bal ha dicho que "es un día para alegrarse" de que la Justicia europea le haya retirado la inmunidad parlamentaria. "A Puigdemont hay que decirle que en Europa rige el imperio de la ley, el Estado de Derecho, y la ley se aplica por igual a todos los ciudadanos de manera que si cometes delitos tienes que pagar por ellos, por muchos vericuetos y trampas que quieran utilizar para no responder ante la Justicia española", ha subrayado.

Entre los temas actualidad, el portavoz de Ciudadanos también se ha referido a los "polémicos avales del Instituto catalán de finanzas, que puede llevar a que el Banco de España les retire la ficha bancaria por haber realizado una acción en contra del principio de neutralidad política que deben tener todas las entidades financieras".

En este sentido, se ha preguntado "qué hecho el PSC" y ha criticado que "se ha abstenido para que salgan adelante estos avales ilegales". Ante esta situación, ha asegurado que desde Cs seguirán pidiendo al Gobierno "que intervenga las cuentas de la Generalitat para que ni un solo euro de los catalanes se dediquen a tapar las responsabilidades contables de aquellos que ya fueron condenados por gravísimos delitos contra la Constitución Española".

Además, se ha congratulado de que, "gracias a la denuncia de Cs, la Fiscalía esté estudiando si esto puede constituir un segundo delito de malversación para cubrir la responsabilidad del primer delito de malversación que fue dedicar caudales públicos al referéndum del 1 de octubre".

Por otro lado, Edmundo Bal ha hecho un repaso de los "logros" de Cs y ha destacado que han demostrado que "es posible mantener los impuestos municipales bajos, condonar o rebajar sustancialmente las tasas municipales" o dar "ayudas a pymes y autónomos, y apoyar a la hostelería y el turismo". También ha puesto de relieve que en Aragón han conseguido "blindar la enseñanza concertada".

Igualmente, ha destacado que en Castilla y León han aprobado la Ley de Protección Integral contra la Corrupción y han conseguido que se suprima el Impuesto de Sucesiones; y en Andalucía, ha remarcado la "auditoría de chiringuitos que ha hecho el vicepresidente de la Junta, Juan Marín".