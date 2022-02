Bal dice que Cs apoyará la reforma laboral si se mantiene "coma por coma" y no se "promete o cede alguna cosa"

BILBAO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general y portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha reiterado el respaldo de su partido a la reforma laboral si se convalida "punto por punto y coma por coma" lo acordado con empresarios y sindicatos y ha advertido de que, si el Gobierno "promete alguna cosa, cede alguna cosa, el voto de Cs será que no".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha explicado que su formación considera que la reforma es "poco ambiciosa" pero, ante "el riesgo de que se convirtiera en catástrofe" porque "Otegi, Rufián, el BNG o las Cup metieran sus zarpas", ha decidido comportarse "con sentido de estado" y apoyar la convalidación del Decreto ley que se debatirá este jueves en el Congreso.

El diputado de Cs ha precisado que no se trata de "un apoyo puntual ni no puntual" al Gobierno, ya que su partido no ha cambiado de estrategia política y seguirá "viendo norma por norma" para analizar si son "buenas" para los ciudadanos españoles.

Por lo que respecta a la reforma laboral, ha recordado que Ciudadanos le ha pedido al Ejecutivo que "no ceda ante las pretensiones de los nacionalistas" y no realice "más concesiones al separatismo y al nacionalismo" ni con la tramitación de este Decreto ley, en el que "cada coma se ha trabajado de forma específica" en la negociación con patronal y sindicatos, ni tampoco "con promesas de futuro".

"Si se promete alguna cosa, si se cede alguna cosa, si no convalida en el presente y en el futuro punto por punto, coma por coma, este acuerdo entre empresarios y sindicatos, el voto de Cs será que no", ha advertido. En cambio, si se mantiene la aprobación "íntegra" y no se toca "absolutamente nada", dará su voto afirmativo "independientemente de qué otros partidos puedan votar afirmativamente".

El portavoz de Cs, que es "optimista" respecto a la aprobación este jueves del texto, ha criticado que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está "autosaboteando" el acuerdo logrado con su postura sobre el apoyo de Cs. También ha lamentado la actitud del PP, que parece que "quiere llegar a La Moncloa para gobernar sobre lo que quede de España, sobre cenizas".

Asimismo, considera "paradójico" que el PNV se haya "empecinado" en incluir la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales cuando los sindicatos "más representativos" del Estado y los empresarios "están en contra" y supone "un auténtico despropósito desde los principios propios del derecho laboral".