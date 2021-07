Bal espera que Patricia Reyes defienda en el Gobierno de Ayuso todos los modelos de familia, como cuando estaba en Cs

Asegura que Ciudadanos "no se va extinguir" y que quienes continúan en el partido están "muy comprometidos con el proyecto liberal"

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, espera que la exdiputada de Cs Patricia Reyes, a la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha nombrado directora general de Servicios Sociales, siga defendiendo "a todas las familias" y no solo a la familia tradicional que reivindica Vox.

"A Patricia Reyes le deseo que se acuerde de que ella defendía" en la formación naranja, "y espero que siga defendiendo, a todas las familias, no solamente un modelo de familia, como ahora está planteando Vox en la Comunidad de Madrid", ha declarado al recordar que este partido, cuyos votos sirvieron para investir presidenta a Díaz Ayuso, ha exigido la derogación de las leyes autonómicas que protegen los derechos de las personas LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales).

Así se ha pronunciado Bal en una entrevista con 'Okdiario', recogida por Europa Press, cuando le han preguntado por dos de las tres personas que antes eran cargos de Ciudadanos y a las que la presidenta regional ha incorporado a su nuevo Gobierno: Patricia Reyes y Marta Rivera, que ya era consejera de Cultura y Turismo en el anterior Ejecutivo del PP y Cs y ahora repite en el cargo. Además, el exportavoz de la formación naranja en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, dirigirá la recién creada Oficina del Español.

Aunque en el caso de Cantó se ha mostrado crítico porque cree que ese organismo es un "chiringuito" político, en relación con Rivera y Reyes ha dicho que espera que "lo hagan bien" para que así "le vaya bien a la Comunidad de Madrid".

"Yo no soy" de los que piensan que "ojalá le vaya mal al Gobierno de la nación o al de la Comunidad de Madrid porque de esa manera después los votantes me votarán a mí y accederé al poder, yo no quiero acceder al poder sobre las cenizas o las ruinas de otro gobernante que lo haya hecho mal", ha explicado.

CIUDADANOS ES UN PARTIDO "IMPRESCINDIBLE" EN ESPAÑA

Respecto a si el PP pretende deshacer a Ciudadanos, el diputado ha defendido que el partido al que pertenece es "absolutamente imprescindible" en la política española porque son "el único partido liberal", diferenciado de los "conservadores" del PP.

Así, ha comentado que tienen "una gran cantidad de diferencias" con el PP en distintos temas, pero también coinciden en "muchos otros" y por eso llegan a acuerdos y comparten gobiernos de coalición en Andalucía y Castilla y León y en numerosos Ayuntamientos.

Además, ha subrayado que, pese a la salida de numerosos cargos y afiliados que se han unido al PP en los últimos meses, "la gente que se queda en Ciudadanos es gente muy comprometida con este proyecto liberal". "Le aseguro que Cs no se va a extinguir, no se va a liquidar", sino que "va a seguir adelante", ha manifestado.

Bal ha reiterado que, en su opinión, el expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que ahora preside un despacho de abogados, no participa en la operación del PP para captar a cargos de la formación naranja, a diferencia del exsenador y exsecretario de Organización de Cs Fran Hervías, que, de hecho, ahora "está contratado por el PP".

"Los abogados no nos significamos políticamente cuando estamos en activo porque entonces perdemos clientes", ha dicho refiriéndose a Rivera, que "está encantado en su despacho". Ha destacado que, tras dimitir en noviembre de 2019, el expresidente dejó claro que "se iba de la política" y que "no iba a ser un jarrón chino" para Ciudadanos, y se ha mostrado "absolutamente convencido" de que Rivera "es fiel a su palabra" y "de verdad cumple" aquello que dijo.

EN Cs "TODOS SE EXPRESAN CON LIBERTAD" Y DISCREPAN SI QUIEREN

Otra cuestión sobre la que ha hablado el dirigente de Cs son las elecciones que se celebran este viernes en el partido para cubrir 23 vacantes en el Consejo General, el máximo órgano entre congresos. Aunque algunos afiliados han acusado a la dirección del partido de dificultar la participación en este proceso, Bal ha afirmado que en Ciudadanos "todo el mundo se expresa con total libertad".

"En todos los órganos en los que he estado, siempre ha habido alguien que discrepaba de las decisiones de la dirección o del criterio mayoritario", ha indicado. Cree que a veces esto "extraña" a algunos porque los ciudadanos están "acostumbrados a que en otros partidos nadie saque los pies del tiesto" y todos digan "que sí a todo" lo que establece la dirección porque "no tienen una profesión" a la que volver si salen de la política.