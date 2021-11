Bal garantiza el 'no' de Cs a la Ley de Memoria Democrática si no se retira la enmienda sobre la amnistía

Igea se enorgullece de que no hay corrupción con Cs y garantiza que cumplirá la Ley: "El pasado se fue para no volver"

Igea se enorgullece de que no hay corrupción con Cs y garantiza que cumplirá la Ley: "El pasado se fue para no volver" - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha garantizado el 'no' "a dos manos" de la formación naranja a la Ley de Memoria Democrática si no se retira la enmienda de PSOE y Podemos para que se puedan juzgar crímenes franquistas.

Durante su visita a Valladolid el portavoz de Ciudadanos ha considerado que esta iniciativa "enmienda la transición", a la que se ha referido como "el periodo más brillante que ha tenido la historia de España". "Fue un caso de éxito, el paso de una dictadura a la democracia, es un caso de éxito que PSOE y Unidas Podemos quieren que se olvide", ha señalado.

"Nos encontramos con el peor PSOE enmendando al mejor PSOE", ha lamentado Bal, quien se ha preguntado si los socialistas no se acuerdan de cuando Felipe González en 1977 se alegraba de la Ley de Amnistía y "sacaba de la cárcel a los presos políticos de Franco".

Tras referirse a algunas contradicciones entre los socialistas en torno a esta enmienda, Bal ha lamentado que se pretenda volver al "fomento de la crispación" "Mi partido no caerá en eso, que no me llamen para aprobar una Ley mientras permanezca esa enmienda", ha zanjado.

Sobre este asunto se ha referido también el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, con quien se ha reunido Edmundo Bal en Valladolid. Así, ha considerado que la transición empezó cuando los españoles, tras vivir el "horror" de la guerra, decidieron "renunciar a sus ambiciones" para crear una "legitimidad común".

"Quien enmienda eso apuesta por volver al peor de los escenarios, ahí no van a encontrar nunca a Ciudadanos", ha concluido.