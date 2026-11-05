El balance de detenidos por actividades relacionadas con 'Blocus' asciende a 18 en siete ciudades, la mayoría menores

Disturbios durante una concentración de un grupo denominado Gen Z, vinculado al movimiento juvenil Blocus, a 30 de octubre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18 personas, entre ellas 13 menores de edad, han sido detenidas a lo largo de la última semana en siete ciudades españolas por su presunta vinculación con la red 'Blocus', desde la que se promovían y coordinaban disturbios y saqueos orientados a "sembrar el caos", fundamentalmente de cara a la pasada noche de 'Halloween'.

En concreto, las actuaciones policiales se han saldado con la detención de cuatro personas en Palma de Mallorca, cuatro en Málaga, tres en Valencia, tres en Barcelona, dos en Lleida, una en Bilbao y una en Sevilla, según ha informado Policía Nacional en un comunicado.

Enre los arrestados figuran 16 varones y dos mujeres. "Se les presume su participación en un delito de conspiración para la comisión de desórdenes públicos, conspiración para llevar a cabo delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado", detalla el comunicado. Entre ellos figuran diversos perfiles con distintos grados de implicación en la planificación, coordinación, dirección y difusión de las convocatorias.

Los integrantes del entramado se valían de redes sociales y canales de comunicación digitales para fijar objetivos, señalar lugares de actuación e incitar al uso de armas. En dichos foros se llegaron a difundir directrices detalladas para confeccionar artefactos incendiarios caseros, como cócteles molotov.

NO SE DESCARTAN MÁS ARRESTOS

Asimismo, Policía Nacional ha recordado que la investigación continúa abierta y que mantiene activo el rastreo digital, por lo que no se descartan nuevos arrestos.

El origen de este operativo se sitúa en los altercados registrados en Barcelona el pasado 24 de octubre, tras los cuales los investigadores detectaron la rápida propagación de la amenaza hacia urbes como Madrid, Málaga, Valencia, Bilbao o Mallorca.

"Distintas ciudades del país quedaron blindadas durante esa noche, generando una gran sensación de inseguridad en la ciudadanía y generando un grave perjuicio económico a los establecimientos comerciales", apunta el comunicado.