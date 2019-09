Baldoví siente "vergüenza" por la inacción de Pedro Sánchez y las ofertas "desesperadas" de Rivera

452905.1.644.368.20190917130750

El representante de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha admitido este martes sentir "vergüenza" por el "espectáculo" que está protagonizando la clase política desde hace algunos meses y en las últimas horas, y singularmente ha cargado contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y contra el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. "Algunos de la clase política no están a la altura de este país", ha sentenciado.

En los pasillos de la Cámara Baja, Baldoví ha criticado que

Sánchez haya sido "incapaz" de hacer "el más mínimo esfuerzo" para garantizarse la investidura y a Rivera le ha afeado su oferta de abstención, lo que ve como un movimiento "a la desesperada".

"Uno no se puede tumbar todo el mes de agosto a la bartola y venir ahora a hacer un movimiento desesperado, y uno no puede decir que va a llamar a los líderes de otras fuerzas a pocas horas de reunirse con el Rey --ha denunciado--. No es serio. Esto es un 'sálvase el que pueda' para ir a elecciones con una historia que contar y un 'yo no he sido'".

Aunque ha reiterado que el "espectáculo" de la clase política "no está a la altura de lo que pedía este país", el diputado valenciano ha defendido que el principal responsable del actual bloqueo es Sánchez en tanto que su candidatura es la única alternativa para conformar un Gobierno.

En ese contexto, ha reiterado que, en caso de una nueva sesión de investidura de Sánchez, en principio su voto seguirá en la abstención. Y si se produjera un acuerdo entre Sánchez y Rivera, cosa que no cree que ocurra, ya analizarían ese escenario y verían si siguen en la abstención o cambian.