Barbero (Sumar) pide "tranquilidad" y aspira a anunciar "cuanto antes" una lista única que integre a Podemos

Archivo - La co-coordinadora del Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La co-coordinadora del Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" sobre la articulación de una "lista única" a la izquierda del PSOE que integre también a Podemos para concurrir a las elecciones del 29 de noviembre.

"Yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Entiendo que la gente esté preocupada y entiendo que la gente esté nerviosa, pero quiero recordar que esto ya nos pasó en 2023 y que llegamos, evidentemente, a tener un acuerdo y a frenar a la derecha y a la extrema derecha y vamos a estar a la altura", ha asegurado Martínez Barbero, este lunes, en una entrevista en La 1 de RTVE, recogida por Europa Press.

A su juicio, hay "bastante consenso" en que la lista de Frente Amplio debe incluir a "Ada Colau como candidata por Barcelona y a Emilio Delgado como número uno por Madrid". Además, ha abogado por que todas las organizaciones con presencia a nivel estatal, estén en la lista de Madrid, lo que incluye a Izquierda Unida, Sumar y Podemos.

En todo caso, ha pedido "acelerar" las negociaciones y ha instado a Podemos a "sentarse a la mesa". "Esto tenemos que acelerarlo y tenemos que hacerlo ya", ha aseverado, remarcando que "el que se tiene que decidir es Podemos".

Si bien, ha insistido en que las negociaciones están avanzadas y confía en llegar a un acuerdo "en un breve espacio de tiempo". "Anunciemos ese acuerdo. Un acuerdo definitivo, de consenso, va a existir, pero anunciémoslo cuanto antes", ha zanjado.

Sobre la decisión de Gabriel Rufián de ir como candidato de ERC, Martínez Barbero ha asegurado que respetan "profundamente" su decisión aunque le ha afeado que no la haya tomado "antes" porque "no está favoreciendo a ese acuerdo entre las izquierdas".