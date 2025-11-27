Barbón espera presentar la ley de vivienda de Asturias "en las próximas semanas": "Estamos trabajando"

El presidente del principado de Asturias, Adrián Barbón, durante el Congreso España 360º, en el Hotel Palace, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado este jueves que el Gobierno del Principado espera presentar el proyecto de ley de vivienda regional "en las próximas semanas", y ha manifestado que la intención del Ejecutivo autonómico es "actuar" para "controlar el alquiler" en las 16 zonas tensionadas identificadas en el territorio, poniendo como ejemplo la bajada de precios registrada en Cataluña.

Durante su intervención monográfica sobre vivienda en el foro 'España 360' de Prensa Ibérica en Madrid, el presidente asturiano ha defendido la necesidad de aplicar la ley de vivienda estatal y, en concreto, la declaración de zonas tensionadas. "Mientras se vaya legislando, vamos a intentarlo todo. Tenemos detectadas 16 zonas tensionadas y vamos a actuar para controlar el alquiler. El modelo aplicado ha sido el de Cataluña, donde ha habido un descenso del precio de alquiler", ha defendido.

Barbón ha lamentado la decisión "errónea" de "un gobierno anterior" del Principado, que supuso la expulsión de 20.000 viviendas públicas del mercado de alquiler en un momento en el que esa cifra alcanzaba las 30.000.

En ese punto, ha defendido algunas de las "líneas de ataque" que su Gobierno está poniendo en marcha para atajar el problema de la vivienda, precisamente en el campo de la construcción de vivienda pública. "Vamos a lanzar 1.500 viviendas más. De las 600 que hay en construcción, el 90% irán destinadas a los jóvenes, uno de los principales nichos del problema", ha explicado.

DEDUCCIÓN FISCAL PARA LA EMANCIPACIÓN

Y ha enumerado otras políticas del Principado en ese sentido, como la deducción fiscal para la emancipación juvenil de 2.000 euros o los programas de cesión de viviendas vacías al Ejecutivo autonómico, que se encarga de cobrar el alquiler y garantizar que cuando sea devuelta lo haga en las "mismas condiciones que se entregó". "Cualquier problema lo asumimos nosotros", ha subrayado, incidiendo en la importancia de generar "seguridad jurídica" en los tenedores de pisos vacíos.

En el terreno de las viviendas de uso turístico, Barbón ha reivindicado los vetos al establecimiento de las mismas en algunos bloques de edificios y la propuesta tasa turística municipal voluntaria, explicando que no todas las localidades sufren "el problema de la masificación".

De esa manera, ha trasladado que la intención es generar "una tasa regulada por ley" que será de aplicación voluntaria para los municipios que así lo deseen y que, según ha dicho, no "desincentivará" esta actividad, sino que repercutirá en las arcas públicas "para garantizar calidad de vida", lo que, al mismo tiempo, redundará en la reducción de la "turismofobia".