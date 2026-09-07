'Barones' del PP cierran filas con Vivas ante las críticas del Gobierno: "Es un referente de la convivencia en Ceuta"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente del Senado, Pedro Rollán, el presidente de la Ciudad - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes autonómicos del PP han cerrado filas este lunes con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ante las críticas del Gobierno y han rechazado las acusaciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha afirmado que el dirigente ceutí "ha asumido ser un mero peón de Feijóo" y que "se ha olvidado de su papel institucional".

Así se han pronunciado los barones 'populares' a su llegada al desayuno informativo de 'Nueva Economía Forum' protagonizado por Vivas, donde han defendido su gestión de la crisis migratoria y han acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "dejación", "incompetencia", falta de planificación y de actuar "tarde" ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes el pasado mes de julio.

En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha rechazado que Vivas actúe como un "peón de Feijóo" y ha reivindicado su trayectoria como "referente de la convivencia en Ceuta" y como una persona "prudente, sensata" y "leal institucionalmente".

VIVAS "EL ÚNICO QUE REALMENTE ESTÁ GESTIONANDO" LA CRISIS

En la misma línea, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha considerado que Vivas merece "todo el apoyo y el reconocimiento" porque es "el único que realmente está gestionando" la crisis y ha acusado al Gobierno de optar por "atacar" al presidente ceutí ante su "incapacidad". "La gestión del Gobierno es un absoluto desastre", ha afirmado Rueda.

Por su parte, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado "toda la admiración y el respeto" al presidente de Ceuta, al que ha definido como un ejemplo de "valentía, sentido común, entereza y liderazgo" ante una situación de crisis.

Asimismo, Mañueco ha acusado al Gobierno de mantener una postura que se mueve "entre la dejación, la incompetencia y una postura de ocultación totalmente inadmisible" y ha subrayado que "Ceuta no está sola".

También el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha defendido la actuación de Vivas y ha asegurado que las críticas del Gobierno son "exclusivamente para tapar la incapacidad, para tapar la falta de información" y la "opacidad".

"Venimos a apoyar al presidente Vivas, a apoyarle en su labor intachable, su altura política, su responsabilidad y el compromiso con el que está haciendo frente a la situación", ha señalado López Miras, quien ha acusado al Gobierno de no haber actuado mientras el presidente ceutí "está supliendo la ausencia del Gobierno de España".