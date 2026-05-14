Begoña Gómez acusa al juez Peinado de investigarla por ser esposa de Sánchez e insiste en anular el jurado popular

Archivo - Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada al Fòrum Social Pere Tarrés, a 14 de junio de 2023, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Begoña Gómez, la esposa del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha asegurado que el juez Juan Carlos Peinado la investiga por "ser cónyuge del presidente del Gobierno" y ha reclamado a la Audiencia Provincial de Madrid que anule la decisión del instructor de dirigir la causa hacia un jurado popular si acaba llegando a juicio.

En un recurso al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Gómez interesa que los magistrados del tribunal superior dejen sin efecto y declaren nulo el auto con el que Peinado rechazó un recurso suyo contra su decisión de abocar la causa a un jurado.

La defensa de Gómez indica que no comprende "cómo se pude vincular" el acceso de Sánchez a la Presidencia del Gobierno "con un cambio significativo en la actividad profesional de Gómez".

El abogado y exministro Antonio Camacho, que ejerce su defensa, señala que Gómez se dedicaba al ámbito de la consultoría y ya tenía actividad docente "desde muchos años antes" de que empezara a codirigir una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

FALTA DE MOTIVACIÓN

"Dicho 'error' solo se entiende si lo que se pretende es vincular dicho acceso a la Presidencia del Gobierno con la obtención de ventajas en mi representada que no habrían sido posibles sin el mismo", expone, para agregar que "la única conclusión que puede extraerse es que se la está investigando por ser cónyuge" de Sánchez.

Asimismo, el letrado critica "falta de motivación" de Peinado con el jurado popular y argumenta que, por ser "un asunto muy mediático y abierto sin reservas a la opinión pública", ello "pude generar una ulterior lesión del derecho al juez imparcial como consecuencia del juicio paralelo que ya se ha producido" en medios de comunicación, comisiones de investigación o redes sociales, según alega.

"Todo ello exige un rigor en la fundamentación de la que carece por completo el auto que se impugna, razón por lo que procede acordar su nulidad", solicita.

HAZTE OÍR PIDE 24 AÑOS DE CÁRCEL

Gómez pidió esta semana a Peinado que paralice la causa hasta que la Audiencia Provincial resuelva recursos presentados, después d3e que en abril el juez planteara juzgarla por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, así como a su asesora en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

La acusación popular que lidera Hazte Oír en la causa solicitó, en su escrito de acusación, la apertura de juicio y 24 años de cárcel para la esposa del jefe del Ejecutivo, así como prohibición de salida del país y retirada del pasaporte por "evidente riesgo de fuga".

También pide 22 años de prisión para la asesora de Gómez en Moncloa y seis años de cárcel para el empresario Barrabés. La asociación lo hace en nombre de las diversas acusaciones populares de la causa, en la que también están personados Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa o Movimiento de Regeneración Política de España.