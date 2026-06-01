Begoña Gómez pide suspender la audiencia preliminar convocada por el juez Peinado y critica su "velocidad de crucero"

Archivo - La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense de Madrid y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 20 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado que se suspenda la audiencia preliminar prevista para el próximo 9 de junio por el juez, Juan Carlos Peinado, y ha criticado que el instructor haya abocado el proceso a juicio con jurado popular "a una velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías de proceso penal en un Estado democrático".

Así lo ha pedido el abogado Antonio Camacho en un recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, contra el auto de Peinado que declaró acusada a Gómez y a los otros dos investigados --su secretaria, Cristina Álvarez coma y el empresario Juan Carlos Barrabés-- y en el que les requería para que acudieran presencialmente a la audiencia preliminar.

La defensa de Gómez reclama que se acuerde suspender el trámite hasta el momento en que hayan sido resueltos los recursos interpuestos contra la decisión de Peinado de dirigir el caso hacia un juicio con jurado popular, que están pendientes de resolución por la Audiencia Provincial de Madrid.

Camacho sostiene en su escrito de defensa que "se ha privado a las partes de trámites esenciales en el procedimiento del jurado" para poder proponer pruebas, lo que supone una "vulneración del derecho de la tutela judicial efectiva" y produce "una situación de indefensión material".

Además, critica que Peinado "ha denegado la práctica totalidad" de las pruebas que han solicitado y señala que "las que han sido practicadas lo han sido por una decisión de la Audiencia Provincial tras los correspondientes recursos".

"La denegación de la ratificación de los tres informes periciales deja a la defensa de Begoña Gómez sin poder contradecir pericialmente, en el acto procesal 'ad hoc' para ello, tres de los ejes fácticos sobre los que se construye la acusación: la existencia y cuantía del perjuicio económico, la naturaleza de la cátedra y el reparto de responsabilidades entre las investigadas", indica.

Asimismo, Camacho pidió en un escrito de alegaciones que se suspendiera la vistilla porque ese día 9 ya tiene agendado otro procedimiento.

El juez planteó juzgar con jurado popular a Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.

En su escrito de defensa, Begoña Gómez reclamó ser absuelta si finalmente la causa contra ella llega a juicio, al considerar que los hechos por los que se la investiga "no son constitutivos de delito alguno" y que existe una "mala fe" por parte de las acusaciones.

La esposa del presidente denunció "temeridad de las acusaciones" que "se ha puesto de manifiesto a lo largo de todo el procedimiento" porque, en su opinión, "ha existido una inexistencia absoluta de base indiciaria suficiente desde el inicio".