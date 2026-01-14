Belarra avisa de que la reforma de la financiación autonómica "nace muerta" al plantearse como un pacto Gobierno-ERC

Archivo - La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha advertido de que la reforma de la financiación autonómica acordada entre el Gobierno y Esquerra Republicana (ERC) "nace muerta", al considerar que es "muy difícil" que salga adelante en el Congreso al no contar con los apoyos suficientes y haberse planteado, a su juicio, como "un intercambio de votos" con ERC.

Asimismo, Belarra ha reprochado al Partido Socialista abordar la reforma de la financiación autonómica para "conseguir votos de ERC y de Junts", en lugar de afrontarla como "un debate de país" que afecta a todas las personas que viven en España.

En este marco, la secretaria general del partido morado ha insistido en que se trata de una cuestión que debería tratarse "con tranquilidad y con un debate sosegado", y ha reiterado que, en las condiciones actuales, la reforma "es muy difícil que vaya adelante en el Congreso".

Por otro lado, Belarra ha señalado que, ante una eventual reforma, Podemos tiene "dos elementos encima de la mesa". En primer lugar, ha defendido que "los territorios no pagan impuestos, son las personas las que pagan impuestos", y ha subrayado que el principal problema es que "hay personas muy ricas y empresas muy ricas que no pagan lo que tienen que pagar".

En segundo término, ha remarcado que "el dinero público tiene que ir para lo público" y ha advertido de que no permitirá que los recursos transferidos desde el Estado a comunidades como Madrid o Andalucía se destinen "a privatizaciones de la sanidad, o en recortes y regalos fiscales". "Eso nosotros no lo vamos a permitir", ha enfatizado.

Por último, la dirigente de Podemos ha cargado contra el Gobierno por lo que considera una falta de concreción en esta materia. "Muchos titulares, muchas declaraciones grandilocuentes, pero a la hora de la hora no hacen nada", ha zanjado.