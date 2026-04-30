Belarra critica que el PSOE pone difícil distinguir el lawfare de la verdadera corrupción tras la declaración de Aldama

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra - ALEJANDRO MARTINEZ VELEZ

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que el PSOE "lamentablemente" ha puesto "muy difícil" el poder distinguir lo que es "guerra sucia" de los "verdaderos casos de corrupción".

Así lo ha manifestado en los pasillos del Congreso al ser preguntada por la declaración en sede judicial del presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, que acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser el "uno" en una organización criminal.

Belarra ha lanzado que la gravedad de las presuntas corruptelas que salpican al exministro José Luis Ábalos, al exdirigente del PSOE Santos Cerdán y del exasesor ministerial Koldo García hace "muy difícil distinguir el grano de la paja".

"Nos va a llevar tiempo saber qué parte de los procedimientos judiciales en los que está inmerso el PSOE y el presidente del Gobierno son mera guerra sucia judicial, que existe lo hemos visto contra el exfiscal general del Estado, y los que son casos de corrupción efectivamente", ha ahondado la también diputada 'morada' en el Congreso.

EL PSOE FORMA PARTTE DEL BIPARTIDISMO

En este sentido, ha criticado que el PSOE forma parte de "ese bipartidismo que ha gobernado en España durante 40 años" y ha visto como están investigados dos exsecretarios de Organización como son Ábalos y Cerdán. "Lamentablemente el PSOE nos lo ha puesto muy difícil para distinguir lo que es guerra sucia y lo que son verdaderos casos de corrupción", ha zanjado.

Respecto de la denuncia interpuesta por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, contra Vito Quiles, la líder de Podemos ha vuelto a reclamar que se le retire a este último la acreditación de prensa en el Congreso. "Hemos llegado hasta aquí precisamente porque no se le ha parado los pies a tiempo a Vito Quiles", ha alertado.