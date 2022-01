Belarra pide desoír al "partido de la guerra" sobre Ucrania: Un Gobierno "decente se debe al mandato del no a la guerra"

Montero ensalza las políticas feministas y apela al tema 'Ay mamá': ¿Por qué le dan tanto miedo nuestras tetas? ¿Por qué les dan tanto miedo nuestros derechos?

LEÓN, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha llamado a desoír al "partido de la guerra" sobre la crisis de Ucrania y ha proclamado que un "gobierno decente y progresista", como del que forma parte, "se debe al mandato de su pueblo" que dijo "alto y claro no a la guerra".

Así lo ha trasladado durante el acto central de apertura de campaña electoral de Unidas Podemos a las elecciones en Castilla y León, que ha protagonizado junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el aspirante del espacio confederal a presidir la comunidad, Pablo Fernández.

Durante su intervención, Belarra ha reafirmado que el conflicto en Ucrania se está "recrudeciendo" y la tensión sube, por lo que intuye que en las próximas semanas se escuchará sobre estas crisis "palabras grandilocuentes", como democracia o derechos humanos, para justificar una intervención militar.

"Pero quiero recordar que detrás de todas las guerras están los señores de la guerra. Y que detrás de las guerras las palabras que están son gas ruso, son industria armamentística y son intereses creados", ha advertido la ministra.

En consecuencia, ha proclamado que un Gobierno progresista se debe "al mandato" de su pueblo, al recordar que España ya dijo "alto y claro no a la guerra", en referencia a las protesta de 2003 contra la intervención militar en Irak. "Y no a la guerra no es un eslogan, es el espíritu de nuestro pueblo y a él nos debemos", ha sentenciado.

EL CGPJ ESCOGE EL LADO "INCORRECTO" DE LA HISTORIA

Por otro lado, Belarra ha criticado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se oponga a la futura Ley de Vivienda, que supone un avance pues por primera vez pone "coto a la especulación", garantiza su acceso como un derecho, y decanta la balanza en favor de los inquilinos y pequeños propietarios.

De esta forma, ha arremetido que precisamente por estas cualidades, el órgano de gobierno de los jueces con mandato caducado ha elegido el "lado incorrecto de la historia", al igual que pasó con la Ley del 'Solo sí es sí', pero el tiempo y la sociedad les "volverán a dar la razón" a Unidas Podemos.

MONTERO APELA A LOS DERECHOS FEMINISTAS

A su vez, Irene Montero ha defendido la importancia de que su espacio político esté en las instituciones, dado que "no consiguen todo lo que querrían, sí pueden conseguir lo suficiente" para que la gente vea mejorada sus vidas.

Luego ha destacado los avances propiciados por las políticas feministas, de cara a transformar la sociedad y garantizar la atención ante la violencia de género o fomentar los cuidados desde el Estado.

Al hilo, ha destacado que la cantante Rigoberta Bandini, con su tema 'Ay mamá' con el que compite para acudir a Eurovisión, ha "regalado" un "hermoso lema feminista" y ha parafraseado una de sus frases.

"¿Por qué les dan tanto miedo nuestras tetas? ¿Por qué les dan tanto miedo nuestros derechos? ¿Por qué le dan tanto miedo que hablemos de una justicia feminista que proteja a las madres protectoras que luchan por sus derechos, de sus hijos o hijas?", ha apuntado Montero, para agregar que la implantación de derechos feministas hacen que tanto mujeres como hombres vivan mejor.



