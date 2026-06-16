Belarra reivindica su candidatura en Madrid y dice que PSOE y Más Madrid dan por perdida la batalla contra Ayuso

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reivindicado que su candidatura a las elecciones a la Comunidad de Madrid es un revulsivo para la izquierda, al aseverar que PSOE y Más Madrid dan por perdidos los comicios y están "cómodos" en la oposición a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

"Presentamos esta candidatura porque el PSOE lo da por perdido, Más Madrid lo da por perdido y es muy cómodo estar en la oposición contra la derecha, pero nosotras estamos aquí para cambiar la vida de la gente y para echar a la derecha, no para poner cosas muy bonitas en un programa electoral", ha apostillado este martes en rueda de prensa en la Cámara Baja.

Asimismo, ha enfatizado que "va a por todas" con la candidatura encabezada por ella, dado que ya consiguieron en el pasado desbancar al PP del gobierno central, y que ahora el objetivo es "echar" a Ayuso de la Comunidad de Madrid, a la que califica como el "núcleo irradiador ideológico de la derecha española".

Por tanto, ha exclamado que hace falta una "izquierda valiente y fuerte" que representa Podemos y que podrá toda su "determinación" para levantar una candidatura que no es para todos los madrileños sino que volcará "para la gente que siempre está la última, haya gobernado quien haya gobernado". "Frente al Gobierno de las Cuatro Torres y La Moraleja, nosotras a defender a las nuestras", ha zanjado.

Este lunes Más Madrid rechazó sondear una lista de unidad con Podemos y ha llamado a "concentrar el voto" de la izquierda en las "fuerzas existentes" en la región. Fuentes de la formación recalcan que los 'morados' apenas cuentan con implantación a nivel local.