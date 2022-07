Bendodo avisa, sobre la mesa de diálogo, que "el chantajista nunca se conforma" y sería un "error" ceder más al Govern

Recuerda la reunión que Sánchez tiene el jueves con otros tres presidentes del PP y pide el mismo trato para todas las CCAA

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha advertido este miércoles en relación con la reunión de mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña que "el chantajista nunca se conforma con el primer pago" y, por lo tanto, "ceder más" al Gobierno catalán sería "un gran error".

Así se ha pronunciado ante la nueva reunión de la mesa de diálogo que celebran en las dependencias del Ministerio de la Presidencia, situado en el complejo de La Moncloa, el Gobierno y la Generalitat, tal y como acordaron este mes Pedro Sánchez y Pere Aragonès. En la mesa se sentarán cuatro ministros y cuatro consejeros de ERC.

En una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press, Bendodo ha aludido a la reunión que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, mantendrá el jueves en Moncloa con tres presidentes autonómicos del PP (Juanma Moreno, Alfonso Rueda y Alfonso Fernández Mañueco) y ha resaltado que el Gobierno debe tratar por igual a todos los territorios y no guiarse por "intereses políticos o de aritmética parlamentaria", "premiando" a unas comunidades sobre otras.

En este sentido, Bendodo ha señalado que espera de la reunión de este miércoles "exactamente lo mismo" que del encuentro que se va a producir el jueves con otros presidentes autonómicos. Es más, ha indicado que confía en que la segunda no sea una "coartada" para "nuevas concesiones a Cataluña".

"El chantajista nunca se conforma con el primer pago. Por tanto, ceder más al independentismo catalán, al Gobierno de Cataluña, sería un gran error. Y desde el PP vamos a estar muy pendientes", ha avisado el dirigente 'popular', que cree que no se puede seguir "blanqueando al independentismo" desde el Ejecutivo de España.

Dicho esto, Bendodo ha afirmado que las prioridades del Ejecutivo de Sánchez no coinciden con las de los españoles ni las de la Generalitat con las de los catalanes, por lo que ha abogado por no seguir abundando en debates que "no interesan en el fondo a la sociedad catalana".

"NINGUNA LENGUA PUEDE SER EXCLUYENTE"

Al ser preguntado sobre el blindaje del catalán que impulsa la Generalitat, Bendodo ha señalado que España es una tierra rica en muchas lenguas y ninguna puede ser "excluyente". A su juicio, el planteamiento es "erróneo desde la base".

"Cuantas más lenguas mejor, más enriquece, pero sin vetar otras. Es igual de importante que los niños catalanes sepan catalán, sepan español o sepan inglés. Esa es la prioridad, tener jóvenes que puedan competir en los mercados internacionales en el futuro", ha enfatizado.