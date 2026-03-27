Bendodo cree que el nombramiento de Cuerpo es un intento de Sánchez para "no señalar a ningún sucesor" en el PSOE

El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, considera que el nombramiento del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como vicepresidente primero del Gobierno es un intento del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "no señalar a ningún sucesor" para "intentar seguir" en la secretaría general del PSOE.

"El mensaje es, detrás de mí nadie, después de mí, nada", ha sostenido en una entrevista en 'La mirada crítica' de 'Tele 5', recogida por Europa Press, al ser interpelado por el nombramiento de Cuerpo como sucesor de la candidata en Andalucía del PSOE, María Jesús Montero, en la vicepresidencia primera del Ejecutivo.

Sobre ello, ha agregado que a Sánchez "le queda poco tiempo" como líder de los socialistas, puesto que le dirán "que tiene que abandonar las responsabilidades" en cuanto pierda la presidencia del Gobierno.

Por eso, ha continuado, no ha escogido a un perfil político para la vacante, sino uno técnico porque "un vicepresidente primero puede estar perfectamente situado en la carrera sucesoria de Pedro Sánchez".

EL NOMBRAMIENTO ES "POCO RELEVANTE"

En este sentido, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha minimizado la noticia, asegurando que "no hay ninguna novedad" porque Cuerpo ya presidía la comisión delegada y que este nombramiento "es poco relevante".

"Dentro del gobierno vamos a seguir en la misma situación, es decir, un gobierno que no tiene apoyos parlamentarios, un gobierno que está paralizado", ha añadido en una entrevista en 'Las Mañana de RNE', recogida por Europa Press.