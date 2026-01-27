Bernabé dice que la Generalitat no advirtió a la población en la dana a pesar de tener información: "Todo se hizo tarde"

La Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé García, comparece ante la Comisión de Investigación de la dana en el Senado. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha dicho este martes que el Gobierno de la Generalitat Valenciana de Carlos Mazón (PP) tuvo información suficiente durante la dana del pasado 29 de octubre de 2024 para "advertir" a la población de los posibles riesgos de las lluvias, algo que, ha señalado, se hizo "tarde" y "mal".

"A las 230 personas que fallecieron en la Comunitat Valenciana, si les hubieran advertido, si alguien nos hubiera advertido, nos hubiéramos enterado. Y se hubiesen podido proteger. No hubiesen bajado a los garajes", ha señalado durante su comparecencia en la comisión de investigación de la Cámara Alta sobre la gestión política de la dana.

Durante su intervención, Bernabé ha expresado que la coordinación entre administraciones de Protección Civil era una competencia de la Generalitat Valenciana, por lo que los avisos a la población eran su responsabilidad.

"Si a las 12 y 20 (del 29 de octubre de 2024), cuando yo le pido a la consellera (de Emergencias, Salomé Pradas), que me pida la Unidad Militar de Emergencias (UME), hubiésemos puesto en marcha todo el mecanismo de coordinación que ellos no hicieron (...), habríamos adelantado todo cinco horas, cinco horas que eran vitales. Esas cinco horas sí que hubieran salvado vidas", ha lamentado.

Se refiere Bernabé, entre otras cuestiones, a la convocatoria del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el órgano encargado del seguimiento y coordinación de emergencias, que se reunió a partir de las "cinco de la tarde" porque "la señora Salomé Pradas fue a hacerse fotos a las dos de la tarde a Carlet (Valencia). "Quien tiene la competencia es la dirección de la emergencia que es la Generalitat", ha subrayado.

"Yo me puse en alerta desde el primer minuto. Pero hubo una gran desgracia, y es que todo se hizo tarde, y eso hizo que todo se hiciera mal", ha criticado, señalando que no hubo "anticipación" por parte del Ejecutivo valenciano.

AEMET "DIO LA INFORMACIÓN PERFECTAMENTE EN TIEMPO"

Bernabé ha asegurado que la Generalitat Valenciana tenía "información" para anticiparse a los posibles estragos de las lluvias, especialmente a través de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que "dio la información perfectamente en tiempo para que las autoridades competentes en materia de Protección Civil pudieran alertar a la población", ha indicado la delegada.

Bernabé ha criticado que "nadie" de la Generalitat Valenciana se pusiera en contacto con ella el día de le emergencia. "Como eso no pasaba y no llegaba nunca el momento en que nadie de la Generalitat se pusiera en contacto conmigo, fui yo la que llamó a la consellera (Pradas) para decirle que, por favor, supiera que estábamos a su disposición, que había convocado a todas las agencias del Estado y que hiciera el favor de pedirme a la UME si era necesario", ha añadido.

La también dirigente socialista ha opinado que la alerta que se envió a los móviles "llegó tarde" y fue "erróneo", un hecho del que ha responsabilizado a la "presión" que jefe de Gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, realizó sobre Pradas, a quien le insistió que "de confinar, nada".

ACUSA AL PP DE "ROBAR" Y "MANIPULAR" UN AUDIO DEL 112

La delegada ha acusado al PP de "robar" el audio de una conversación entre dos trabajadoras del 112 y la Aemet del 29 de octubre que se filtró manipulado, después de que la Guardia Civil desvelara en un informe que dos altos cargos del Ejecutivo valenciano de Mazón tuvieron acceso a esa llamada para posteriormente difundirla, un hecho que investiga un juzgado de Lliria (Valencia).

"Ustedes rompieron la custodia de las llamadas del 112, que debían estar custodiadas. Rompieron la custodia y sustrajeron la conversación de la trabajadora de la Aemet y de la trabajadora del 112 en un pendrive y se lo llevaron, rompiendo la custodia que el 112 debía hacer de las llamadas por ley", ha recapitulado.